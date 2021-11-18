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İngiltere'den, göçmenleri Güney Avrupa'ya gönderme planı - Son Dakika

İngiltere'den, göçmenleri Güney Avrupa'ya gönderme planı

18.11.2021 15:04
İngiltere'den, göçmenleri Güney Avrupa'ya gönderme planı

İngiltere Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı Dominic Raab, hükümetin yasadışı göçmenleri Avrupa'nın güneyine gönderme planına ilişkin "uluslararası ortaklık ihtimallerine bakmanın doğru olduğunu" söyledi.

İngiltere Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı Dominic Raab, hükümetin yasadışı göçmenleri Avrupa'nın güneyine gönderme planına ilişkin "uluslararası ortaklık ihtimallerine bakmanın doğru olduğunu" söyledi.

İngiltere hükümeti, yasadışı yollarla İngiltere'ye gelen göçmenlerin Avrupa'nın güneyindeki ülkelere gönderilmesi için uluslararası ortaklarla işbirliği yapmayı planlanıyor. İngiltere Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı Dominic Raab, bugün konuya ilişkin açıklamasında sorunun çözümü için, "uluslararası ortaklık ihtimallerine bakmanın doğru olduğunu" söyledi. Raab, İngiltere'ye kanal üzerinden göçmen girişlerini azaltmak için hükümetin "tüm meşru yollara" baktığını söyledi.

Raab, İngiltere hükümetinin Arnavutluk'a göçmen gönderme konusundaki tutumuna ilişkin açıklamada bulunarak, "Ortaklarla bu uluslararası işlemin gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceğine bakmaya hazırız" dedi. Raab, bölgesel işlemenin mültecilerle başa çıkmanın "en iyi muhtemel yol" olduğunu söyleyerek, "savaş bölgelerinden veya dünyanın fakir bölgelerinden İngiltere'ye insanları getirmeye çalışan suç çetelerinin teşvik edilmesi faktörünü nasıl azaltacağımıza uluslararası ortaklarla birlikte bakmak istiyoruz" dedi.

Raab, yalnızca bu yıl 19 bin yasadışı geçişin durdurulduğunu söylerken, İçişleri Bakanlığı'nın yasadışı geçişleri ortadan kaldırmaya çalıştığını belirtti.

Geçtiğimiz hafta Perşembe günü İngiltere ve Fransa arasındaki kanalı yasadışı yollarla geçen bin 185 göçmenin İngiltere'ye ulaşmasıyla yeni bir günlük rekor sayıya ulaşıldı. Bu yıl toplamda 23 binden fazla göçmen, yasadışı yollarla İngiltere'ye gelirken 2020 yılında 8 bin 500 göçmen İngiltere'ye ulaşmıştı.

Göçmenler 7 gün içinde Avrupa'ya gönderilecek

The Times'ın haberine göre, İngiliz bakanlar göçmenlerin İngiltere'ye vardıkları ilk 7 gün içinde Avrupa'ya gönderilmelerine yönelik bir anlaşma imzalamayı planlıyor. Habere göre bakanlar, İngiliz sahillerine vardıktan sonra Avrupa'nın güneyindeki ülkeye göndermeyi planladığı göçmenlerin sığınma taleplerini değerlendirirken, oradaki "uzun süre bekleme sürecinin tehlikeli yolculuğa çıkma konusunda caydırıcı olacağını" ileri sürdü. Haberde Arnavutluk'un, hükümetin sığınma işleme merkezi için üs olarak kullanmayı düşündüğü bir nokta olduğu belirtildi.

İşçi Partisinden bir Parlamento Bakanı Nick Thomas Symonds, "Bu gülünç fikir insanlık dışı, tamamen uygulanamaz ve çılgınca pahalı" dedi.

Plan, Mülteci Konseyi tarafından kınanırken, konsey, İngiliz Bakanları "güvenlik arayışında olan insanlara karşı gaddarlık" ile suçladı. - MANCHESTER

Başbakan Yardımcısı, Adalet Bakanı, England, Göçmen, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İngiltere'den, göçmenleri Güney Avrupa'ya gönderme planı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiltere'den, göçmenleri Güney Avrupa'ya gönderme planı - Son Dakika
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