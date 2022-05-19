İngiltere'den Rus hava yolu şirketlerine yeni yaptırım - Son Dakika
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İngiltere'den Rus hava yolu şirketlerine yeni yaptırım

19.05.2022 15:35
İngiltere'den Rus hava yolu şirketlerine yeni yaptırım

İngiltere'de hükümet, Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Rusya'nın hava yolu sektörünü hedef alan yeni bir yaptırım kararı aldı.

İngiltere'de hükümet, Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Rusya'nın hava yolu sektörünü hedef alan yeni bir yaptırım kararı aldı. Dışişleri Bakanı Liz Truss, "Ukrayna kazanana kadar durmayacağız" dedi.

İngiltere hükümeti, Rusya'nın hava yolu sektörüne yönelik yeni yaptırımlar getirildiğini, bu yaptırımlarla Rusya'nın birinci sınıf havacılık ve ulaştırma endüstrilerinden yararlanmasının engelleneceğini duyurdu. İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Rusya'nın devlete ait havayolu şirketi Aeroflot, Rusya'nın en büyük hava yolu şirketi olan Ural Airlines ve Rossiya Airlines, artık İngiltere havalimanlarındaki kullanılmayan karlı iniş alanlarını satamayacak" denildi. Bu şekilde yaklaşık 50 milyon sterlin değerinde olan iniş alanlarından Rusya'nın kazanç sağlanmasının engelleneceğini ifade edildi. Açıklamada ayrıca, Rusya'ya uygulanan uluslararası yaptırımların Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve savaşının üzerinde önemli bir etkisi olduğuna vurgu yapıldı. Yaptırımlar sayesinde Rusya'nın ham petrol ihracatının nisan ayında yüzde 30 düştüğü ve daha da düşmesinin beklendiğini belirtilerek, tahminlere göre Rusya'nın Gayri Safi Yurt İçi Hasılası'nın (GSYİH) bu yıl yüzde 8.5 ila yüzde 15 arasında küçüldüğü kaydedildi.

"Ukrayna kazanana kadar durmayacağız"

Dışişleri Bakanı Liz Truss yaptığı açıklamada, "Putin, Ukrayna'ya yönelik barbarca saldırısını sürdürdüğü sürece Rus ekonomisini hedef almaya devam edeceğiz. Hava sahamızı zaten Rus havayollarına kapattık. Bugün havalimanlarımızdaki kazançlı iniş yerlerini nakite çeviremeyeceklerinden emin oluyoruz. Her ekonomik yaptırım, Putin'e verdiğimiz net mesajı pekiştiriyor. Ukrayna kazanana kadar durmayacağız" dedi.

"Eylemlerimiz Rusya'nın 50 milyon sterlin değerindeki bu iniş alanlarını satmasını engelleyecek"

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps ise, " Birleşik Krallık, Putin ve müttefiklerine yaptırım uygulayan ilk ülkelerden biri olarak gemilerini, uçaklarını yasakladı ve onları küresel ticaret ve ticaretten yararlanma ayrıcalığından mahrum bıraktı" dedi.

Shapps, "Bugün Birleşik Krallık hükümeti, Rossiya, Ural Havayolları ve Aeroflot'a karşı güçlü bir eylem inşa ediyor. Bu, İngiltere havaalanlarındaki kazançlı iniş alanlarını kullanamayacakları anlamına geliyor. Eylemlerimiz Rusya'nın 50 milyon sterlin değerindeki bu iniş alanlarını satmasını engelleyecektir" ifadelerini kullandı. - MANCHESTER

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Kaynak: İHA

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