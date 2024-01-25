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İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron Türkiye'ye Geliyor - Son Dakika
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İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron Türkiye'ye Geliyor

İngiltere Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı David Cameron, 25-26 Ocak 2024 tarihlerinde Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron Türkiye\'ye Geliyor
25.01.2024 - 14:44,
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BİRLEŞİK Krallık Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı David Cameron, bugün Türkiye'ye gelecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Birleşik Krallık Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı David Cameron, 25-26 Ocak 2024 tarihlerinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret vesilesiyle yapılacak görüşmelerde ikili ilişkilerimizin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması öngörülmektedir" denildi.

Kaynak: DHA
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