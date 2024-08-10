İngiltere Dışişleri Bakanı: İsrail'in El-Tabin Okulu'na saldırısı dehşete kapıldım - Son Dakika
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Politika

İngiltere Dışişleri Bakanı: İsrail'in El-Tabin Okulu'na saldırısı dehşete kapıldım

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrail'in El-Tabin Okulu'na düzenlediği saldırıya tepki göstererek acil bir ateşkes çağrısı yaptı.

10.08.2024 18:09
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İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrail'in bu sabah El-Tabin Okulu'na düzenlediği saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail ordusunun El-Tabin Okulu'na düzenlediği saldırı ve yaşanan trajik can kaybının ardından dehşete kapıldım. Acilen bir ateşkes yapılması gerekiyor" dedi.

İsrail'in sabah namazı sırasında Gazze şehrindeki El-Tabin Okulu'na düzenlediği ve 100'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırının ardından tepkiler yükseliyor. İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail ordusunun El-Tabin Okulu'na düzenlediği saldırı ve yaşanan trajik can kaybının ardından dehşete kapıldım" dedi.

İsrail'in uluslararası hukuka uyması gerektiğini vurgulayan Lammy, "Sivilleri korumak, tüm esirleri serbest bırakmak ve yardımlara yönelik kısıtlamalara son vermek için acilen bir ateşkes yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı. - LONDRA

Kaynak: İHA

İsrail, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İngiltere Dışişleri Bakanı: İsrail'in El-Tabin Okulu'na saldırısı dehşete kapıldım - Son Dakika

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