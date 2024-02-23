İngiltere, İsrail\'in Gazze Şeridi\'ndeki işgalini kınadı

Politika

Birleşik Krallık'ın Dışişleri Bakanlığı Hukuk Genel Direktörü ve UAD nezdindeki temsilcisi Sally Langrish, Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki işgalinin yasadışı olduğunu belirterek, "İki devletin sınırları için 1967 sınırlarına dayanan ve taraflar arasında eşit toprak takaslarını içeren bir anlaşma yapılmalıdır" dedi.

Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) "İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin danışma görüşü" duruşmaları 5. gününde de devam ediyor. Barış Sarayı'nda düzenlenen bugünkü duruşmada konuşan Birleşik Krallık'ın Dışişleri Bakanlığı Hukuk Genel Direktörü ve UAD nezdindeki temsilcisi Sally Langrish, İsrail işgalinin yasadışı olduğunu kabul ederken, iki devletli müzakere edilmiş bir çözüm çağrısında bulundu. Birleşik Krallık'ın 242 (1967) ve 338 (1973) sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanmasına yönelik ilkeler konusundaki tutumu ve sınırlar konusunda bir anlaşmaya varılması gerektiği konusunda net olduğunu vurgulayan Langrish, "İki devletin sınırları için 1967 sınırlarına dayanan ve taraflar arasında eşit toprak takaslarını içeren bir anlaşma yapılmalıdır. Filistinliler için güvenlik düzenlemeleri egemenliklerine saygı göstermeli ve İsrail için güvenliğini korumalıdır. Mülteci sorununa adil, üzerinde anlaşılmış ve gerçekçi bir çözüm sağlanmalı ve iki tarafın da Kudüs'e yönelik arzuları, Kudüs'ün her iki devletin gelecekteki başkenti olarak statüsü müzakereler yoluyla oluşturulmalıdır" dedi. - LAHEY