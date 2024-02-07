İngiltere Kralı 3. Charles, kanser tedavisine başladıktan sonra ilk kez görüntülendi

İngiltere Kralı 3. Charles, kanser tedavisinin başlamasının ardından ilk kez görüntülendi. Buckingham Sarayı, Kral'ın tedavi gördüğünü duyurdu ve tedavi süresince resmi devlet görevlerine devam edeceğini ancak halka açık etkinliklere katılmayacağını belirtti.
Kral 3. Charles, kanser tedavisinin başlamasının ardından geceyi evinde geçirdi.
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, BBC'ye yaptığı açıklamada, Kral ile düzenli olarak temas halinde olduklarını ifade etti. Sunak, aldıkları haberin kendisini şok ettiğini ve üzdüğünü belirterek, Kral'a kanser teşhisinin erken konulmasının önemini vurguladı.
Buckingham Sarayı'ndan dün yapılan açıklamada, Kral'ın tedavisi konusunda son derece iyimser olduğu ve en kısa sürede tüm görevlerine dönmeyi beklediği belirtildi.
Kral 3. Charles'ın tedavisine Pazartesi günü başlandığı ve hastalığın erken teşhis edildiği kaydedildi.
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer, Kral 3. Charles'a geçmiş olsun mesajlarını iletti.
ABD'de bulunan Prens Harry, babasını ziyaret etmek için İngiltere'ye geldi. Prens Harry, hastalığından kendisinin haberdar olduğu belirtildi.
Charles'ın hastalığı duyurulduktan sonra ilk kez Salı günü aracı içinde Buckingham Sarayı'na giderken görüntülendi. Daha sonra Norfolk'taki Sandringham Şatosu'na gitmek üzere yola çıkacağı bildirildi.
Kral 3. Charles'ın sözcüsü, kanser türü hakkında açıklama yapmadı ancak prostat kanseri olmadığını belirtti.
Kral'a kanser teşhisi, prostat operasyonu için hastanede bulunduğu sırada konduğu açıklandı.
74 yaşındaki Kral, geçen hafta iyi huylu bir prostat büyümesi nedeniyle hastanede ameliyat geçirmişti.
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