İngiltere Maliye Bakanı Hunt: "Truss hükümeti hata yaptı" - Son Dakika
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İngiltere Maliye Bakanı Hunt: "Truss hükümeti hata yaptı"

15.10.2022 19:17
İngiltere Maliye Bakanı Hunt: "Truss hükümeti hata yaptı"

İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, Başbakan Liz Truss'ın hatalar yaptığını, bazı vergilerin artacağını ve zorlu harcama kararlarına ihtiyaç olduğunu söyledi.

İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, Başbakan Liz Truss'ın hatalar yaptığını, bazı vergilerin artacağını ve zorlu harcama kararlarına ihtiyaç olduğunu söyledi.

İngiltere'de uyguladığı ekonomi politikaları nedeniyle eleştirilen Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng dün İngiltere Başbakanı Liz Truss tarafından görevden alınmış, yerine eski Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt atanmıştı. Maliye Bakanı Jeremy Hunt bugün yaptığı açıklamasında, Başbakan Liz Truss'ın işini devam ettirebilmek için hatalar yaptığını, bazı vergilerin artacağını ve zorlu harcama kararlarına ihtiyaç olduğunu söyledi.

"Çok zor kararlar alacağız"

Hunt, yeni maliye bakanı olmanın büyük bir onur olduğunu söyleyerek, "Ama insanlara karşı dürüst olmak istiyorum. Önümüzde çok zor kararlar var. Ülkenin şu anda ihtiyacı olan ve piyasanın istediği istikrar. Bazı vergiler insanların istediği kadar hızlı düşmüyor, bazı vergiler artıyor. Bu yüzden zor olacak. Ama benim yapabileceğim, vergi ve harcama planlarımızı ödeyebileceğimizi ve bunun hem harcama hem de vergi konusunda çok zor kararlar almamız gerekeceğini göstermek" dedi. - LONDRA

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Kaynak: İHA

Liz Truss, England, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İngiltere Maliye Bakanı Hunt: 'Truss hükümeti hata yaptı' - Son Dakika

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SON DAKİKA: İngiltere Maliye Bakanı Hunt: "Truss hükümeti hata yaptı" - Son Dakika
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