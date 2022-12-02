Bir süredir gündemde olan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar sonra görüşeceği iddia edilirken, konuyla ilgili Reuters'dan çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeyi reddettiği öne sürüldü.
Reuters'ın 3 farklı kaynağa dayandırdığı haberine göre, Rusya'nın Türkiye ve Suriye arasında görüşme yapılması için yürüttüğü çalışma Şam'da kabul görmedi.
Reuters'ın görüştüğü diğer iki kaynak Beşar Esad'ın 2023 seçimleri öncesi Erdoğan'ın elini güçlendirmemek adına görüşmeyi kabul etmediğini iddia etti. Aynı kaynaklar olası görüşmede Türkiye'de 3,6 milyon Suriyelinin geri dönüşünün ele alınmasının Erdoğan'a seçimde olumlu yansıyacağını aktardı.
Görüşme teklifi ile ilgili bilgisi olan üçüncü kaynak ise Şam'ın somut bir öneri olmadığı sürece görüşmeyi yararsız gördüğünü ve Türk güçlerinin ülke topraklarından tamamen çekilmesini istediklerini ifade etti.
Son Dakika › Politika › Reuters'tan dikkat çeken iddia: Erdoğan'ın elini güçlendirmek istemeyen Esad görüşme talebini reddetti - Son Dakika