Reuters'tan dikkat çeken iddia: Erdoğan'ın elini güçlendirmek istemeyen Esad görüşme talebini reddetti

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Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? HDP, Kürt seçmene anket yaptırdı; çıkan sonuç hayli enteresan

Bir süredir gündemde olan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar sonra görüşeceği iddia edilirken, konuyla ilgili Reuters'dan çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeyi reddettiği öne sürüldü.

RUSYA'NIN GİRİŞİMLERİ KABUL GÖRMEDİ

Reuters'ın 3 farklı kaynağa dayandırdığı haberine göre, Rusya'nın Türkiye ve Suriye arasında görüşme yapılması için yürüttüğü çalışma Şam'da kabul görmedi.

SEÇİM ÖNCESİ ERDOĞAN'IN ELİNİ GÜÇLENDİRMEK İSTEMEDİ İDDİASI

Reuters'ın görüştüğü diğer iki kaynak Beşar Esad'ın 2023 seçimleri öncesi Erdoğan'ın elini güçlendirmemek adına görüşmeyi kabul etmediğini iddia etti. Aynı kaynaklar olası görüşmede Türkiye'de 3,6 milyon Suriyelinin geri dönüşünün ele alınmasının Erdoğan'a seçimde olumlu yansıyacağını aktardı.

TÜRKİYE'NİN SURİYEDEN ÇEKİLMESİNİ İSTEMİŞLER

Görüşme teklifi ile ilgili bilgisi olan üçüncü kaynak ise Şam'ın somut bir öneri olmadığı sürece görüşmeyi yararsız gördüğünü ve Türk güçlerinin ülke topraklarından tamamen çekilmesini istediklerini ifade etti.