Eski İngiltere Başbakanı Johnson: "Liz Truss'u destekleyeceğim" - Son Dakika
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Eski İngiltere Başbakanı Johnson: "Liz Truss'u destekleyeceğim"

06.09.2022 11:21
Eski İngiltere Başbakanı Johnson: "Liz Truss'u destekleyeceğim"

İngiltere'nin eski Başbakanı Boris Johnson, bugün Başbakan olarak yaptığı son konuşmasında, kendisinden sonra görevi devralacak yeni Başbakan Liz Truss'un hükümetini destekleyeceğini söyledi.

İngiltere'nin eski Başbakanı Boris Johnson, bugün Başbakan olarak yaptığı son konuşmasında, kendisinden sonra görevi devralacak yeni Başbakan Liz Truss'un hükümetini destekleyeceğini söyledi.

İngiltere'nin eski Başbakanı Boris Johnson, Liz Truss'un yeni Başbakan seçilmesinin ardından bugün Başbakan olarak son konuşmasını yaptı. Johnson konuşmasında, "Sadece birkaç saat içinde Majestelerini görmek için Balmoral'da olacağım ve meşale sonunda yeni bir Muhafazakar lidere devredilecek" dedi. Johnson 3 yıl boyunca sürdürdüğü görevi süresinde Muhafazakar Parti'nin yaptığı başarıları vurgulayarak, Brexit'i Covid-19 aşılarının kullanıma sunulmasını ve Ukrayna'daki savaşa verilen yanıtı övdü. Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ülkedeki artan enerji maliyetlerinden sorumlu tutarak, Truss ve hükümetinin "bu krizi atlatmak için ellerinden gelen her şeyi yapacağını" söyledi. Johnson konuşmasında, "Avrupa'da en hızlı aşı sunumunu gerçekleştirdik. Bu Muhafazakar hükümet, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine hızlı silah tedariki organize etti. Putin'in gaddar savaşının yol açtığı enerji krizini atlatmak için insanlara ihtiyaç duydukları destek sağlanacak. Muhafazakar hükümet bunun için her şeyi yapacak. İnsanları bu krizden kurtarabiliriz ve biz kazanacağız. Putin, İngiliz halkına şantaj yaparak veya zorbalık yaparak başarılı olabileceğini düşünüyorsa, o zaman tamamen aldanıyor" ifadelerini kullandı.

Johnson veda konuşmasında, "Her adımda Liz Truss'un arkasında duracağına" söz verirken, Muhafazakar Parti'ye yeni Başbakanın "arkasına geçme zamanının geldiğini" söyledi. Johnson, "Ekonomi için zor bir zaman, ülkenin her yerindeki aileler için zor bir zaman. Ama muhafazakar meslektaşlarıma söylüyorum, hepimizin Liz Truss ekibinin ve programının arkasına geçme ve bu ülkenin insanları için hizmet sunma zamanı. Ayrılırken birliğimizin o kadar güçlü olduğuna inanıyorum ki, onu kırmak isteyenler denemeye devam edecekler, ama asla başaramayacaklar. Yolunun her adımında Liz Truss'u ve yeni hükümeti destekleyeceğim" şeklinde konuştu.

Johnson yaptığı açıklamada, kendisini "güçlendirici bir rokete" benzeterek, "Şunu söylememe izin verin, işlevini yerine getirmiş olan güçlendirici roketlerden biriyim, şimdi atmosfere nazikçe yeniden giriyor ve Pasifik'in uzak ve karanlık bir köşesine görünmez bir şekilde düşüyor olacağım" ifadelerini kullandı.

Liz Truss İngiltere'nin yeni Başbakanı oldu

Eski İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Boris Johnson'ın istifasıyla beraber başlayan yeni lider seçimlerindeki yarışın galibi oldu. Oylamalarda eski Maliye Bakanı Rishi Sunak ile finale kalan Truss, oy çoğunluğunu alarak Başbakan ve Muhafazakar Parti'nin yeni lideri seçildi. Truss Pazartesi günü yaptığı konuşmada, Boris Johnson'a Brexit'i gerçekleştirdiği için ve Ukrayna Savaşı'ndaki duruşu için teşekkür etmişti.

Görevlerini bugün Boris Johnson'dan devralacak Truss'un öğleden sonra kabinesini seçmesi bekleniyor. - LONDRA

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Kaynak: İHA

Boris Johnson, Liz Truss, England, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Eski İngiltere Başbakanı Johnson: 'Liz Truss'u destekleyeceğim' - Son Dakika

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