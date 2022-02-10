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İngiltere'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları genişletmesine izin veren yasa yürürlüğe girdi - Son Dakika

İngiltere'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları genişletmesine izin veren yasa yürürlüğe girdi

10.02.2022 21:57
İngiltere'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları genişletmesine izin veren yasa yürürlüğe girdi

İngiltere hükümeti, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Rusya'ya uygulanacak yaptırımların kapsamını genişleterek daha fazla kişiye ve kuruma yaptırım uygulamasına izin veren yasanın yürürlüğe girdiğini duyurdu.

İngiltere hükümeti, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Rusya'ya uygulanacak yaptırımların kapsamını genişleterek daha fazla kişiye ve kuruma yaptırım uygulamasına izin veren yasanın yürürlüğe girdiğini duyurdu.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss'ın 31 Ocak'ta parlamentoda yaptığı konuşmada duyurduğu ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması durumunda İngiltere'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları genişletmesine izin veren yasa yürürlüğe girdi. Yasaya göre, Rusya ile bağlantılı kişilere de yaptırım uygulanmasına izin verilecek.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni yasada, " Hükümet, Kremlin'i Ukrayna'daki saldırganlık kampanyasını sona erdirmeye teşvik eden önlemlerin bir parçası olarak bugün, Parlamento'da yasalaştırılmasıyla beraber Rusya'ya karşı yeni sert yaptırımlar uygulama yetkisine sahip" denildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ise, "Bu yasa, İngiltere'nin Rusya'ya karşı sahip olduğu en güçlü yaptırım rejiminin çerçevesini sağlıyor. Yeni yasayla birlikte İngiltere'nin artık sadece Ukrayna'nın istikrarsızlaştırılmasıyla doğrudan bağlantılı olanlara değil, aynı zamanda Rusya hükümetine bağlı kuruluşlara ve Rus hükümeti için ekonomik ve stratejik öneme sahip işletmelere ve bunların sahipleri ile yöneticilerine de yaptırım uygulayabileceği anlamına geliyor" ifadeleri yer aldı.

"Rusya, Ukrayna üzerindeki gerilimi düşürmeli ve diplomasiyi seçmelidir"

Truss ve Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi Bakanı James Cleverly tarafından onaylanan yasa, Ukrayna'nın istikrarını bozan, toprak bütünlüğüne, egemenliğine veya bağımsızlığına tehdit oluşturan veya Rusya hükümetini destekleyerek Ukrayna'dan çıkar elde eden kişilere yaptırım yetkisi içeriyor.

Yasayı duyuran Cleverly, "Bugün İngiltere'nin Rusya'ya karşı yaptırım rejimini ağırlaştıran ve genişleten yasalar çıkardık. Rusya, Ukrayna üzerindeki gerilimi düşürmeli ve diplomasiyi seçmelidir" dedi.

"İngiltere ve ortakları harekete geçmekte tereddüt etmeyecektir"

Truss ise, " Birleşik Krallık, Ukrayna'nın egemenliğine ve kendi kaderini tayin etme hakkına verdiği destekte kararlıdır" ifadelerini kullanarak, "Rusya'yı gerilimi düşürmeye ve diplomasi yolunu seçmeye çağırıyoruz. Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını sürdürürse, İngiltere ve ortakları harekete geçmekte tereddüt etmeyecektir" dedi.

Öte yandan Truss 31 Ocak'ta yeni yaptırım yasası hakkında yaptığı açıklamada, yasanın otomatik olarak yaptırım uygulamayacağını, ancak Rusya'nın Ukrayna'da ilerlemesi durumunda ek yetkiler sağlayacağını ifade etmişti. - MANCHESTER

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England, Ukrayna, İşgal, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İngiltere'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları genişletmesine izin veren yasa yürürlüğe girdi - Son Dakika


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