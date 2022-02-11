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İngiltere Savunma Bakanı Wallece: "Rusya'dan Ukrayna'yı işgal etmeyeceğine dair güvence aldım" - Son Dakika

İngiltere Savunma Bakanı Wallece: "Rusya'dan Ukrayna'yı işgal etmeyeceğine dair güvence aldım"

11.02.2022 20:31
İngiltere Savunma Bakanı Wallece: "Rusya'dan Ukrayna'yı işgal etmeyeceğine dair güvence aldım"

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Bakan Şoygu ve General Gerasimov'dan Ukrayna'yı işgal etmeyeceklerine dair güvence aldım" dedi.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Bakan Şoygu ve General Gerasimov'dan Ukrayna'yı işgal etmeyeceklerine dair güvence aldım" dedi.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, NATO'nun Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimi azaltma çabalarının bir parçası olarak, Rusya'nın Başkenti Moskova'da mevkidaşı Sergey Şoygu ile bir araya geldi. İkili görüşmesinin ardından Moskova'daki İngiliz büyükelçiliğinde bir basın toplantısı gerçekleştirildi. Bakan Wallace yaptığı açıklamada, görüşme sırasında Rusya'dan Ukrayna'yı işgal etmeyeceklerine dair güvence aldığını belirterek, "Görüşmede, Ukrayna'nın işgali durumunda hem Ukrayna hem de Rusya'daki insanlar için meydana gelebilecek trajik sonuçlar konusunda açık oldum. Bakan Şoygu ve General Gerasimov'dan Ukrayna'yı işgal etmeyeceklerine dair güvence aldım. Rus hükümetinin sahip olabileceği endişeleri ele almanın bir yolu olarak diyalog çağrısında bulundum" dedi.

"Görüşme daha iyi bir atmosfere yol açtı"

Bakan Wallace açıklamasında, "Görüşmenin Rusya ile daha iyi bir atmosfere yol açtığına inanıyorum" ifadesini kullanarak, "Gerginliği azaltmak için elimizden gelen her yolu arayacağım" dedi. Ukrayna'nın geleceğini ve ittifaklarını seçmesine izin vermenin önemini vurgulayan Wallace, "Bu seçim hakkı, hem Rus hükümeti hem de Batı hükümetleri tarafından 1970'lere kadar uzanan uzun yıllar boyunca imzalanan çok sayıda anlaşma ile desteklenmiştir" dedi.

Öte yandan, Bakan Wallace, Rusya'nın Avrupa'da bir savaş başlatması halinde, Rusya'nın "uzun vadeli izolasyon ve ekonomik yaptırımlara" maruz kalacağını belirterek, "Rus işgalinin etkisi Rusya'nın batı dünyasındaki konumu üzerinde uzun vadeli sonuçlar oluşturacaktır" dedi. - MOSKOVA

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England, Ukrayna, Rusya, İşgal, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İngiltere Savunma Bakanı Wallece: 'Rusya'dan Ukrayna'yı işgal etmeyeceğine dair güvence aldım' - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiltere Savunma Bakanı Wallece: "Rusya'dan Ukrayna'yı işgal etmeyeceğine dair güvence aldım" - Son Dakika
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