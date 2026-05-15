İnhisar\'da AK Parti İlçe Başkanlığı Değişti

Bilecik'in İnhisar ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı'nda görev değişimi gerçekleşti.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım tarafından yapılan açıklamaya göre, İnhisar İlçe Başkanlığı görevine Halil İbrahim Yıldız atandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş'ün kararıyla Teşkilat Başkan Yardımcısı Selman Özboyacı'nın koordinasyonu ve İl Koordinatörü Şahin Tin'in çalışmaları neticesinde gerçekleştirilen atama ile Halil İbrahim Yıldız görevi devraldı. Görevi devreden Mehmet Kirez'e bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür edilirken, yeni İlçe Başkanı Halil İbrahim Yıldız'a başarılar dilendi.

