İpekyolu'nda 'Mahalle Muhtarlarıyla Koordinasyon Toplantısı' yapıldı - Son Dakika
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İpekyolu'nda 'Mahalle Muhtarlarıyla Koordinasyon Toplantısı' yapıldı

31.05.2022 12:30
İpekyolu'nda 'Mahalle Muhtarlarıyla Koordinasyon Toplantısı' yapıldı

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın başkanlığından 'Mahalle Muhtarlarıyla Koordinasyon Toplantısı' yapıldı.

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın başkanlığından 'Mahalle Muhtarlarıyla Koordinasyon Toplantısı' yapıldı.

Belediyenin konferans salonunda İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın'ın başkanlığında düzenlenen toplantıda, muhtarlar mahalleleri ile ilgili talep, öneri, istek ve şikayetleri dile getirirken, yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında da bilgilendirildi.

Vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini yerinde tespit etmek, hızlı ve etkili çözüm üretmek amacıyla koordinasyon toplantıları yaptıklarını belirten Başkan Vekili Aydın, bu toplantılarla daha hızlı çözüm üretebildiklerini ve muhtarların mahallelerindeki gözleri, kulakları olduklarını belirtti.

Toplantıya VASKİ, VEDAŞ, AKSA, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü, belediye başkan yardımcıları ile birim müdürleri katıldı. - VAN

İpekyolu'nda 'Mahalle Muhtarlarıyla Koordinasyon Toplantısı' yapıldı
İpekyolu'nda 'Mahalle Muhtarlarıyla Koordinasyon Toplantısı' yapıldı
İpekyolu'nda 'Mahalle Muhtarlarıyla Koordinasyon Toplantısı' yapıldı

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İpekyolu Belediyesi'nden doğa yürüyüşü İpekyolu Belediyesi'nden doğa yürüyüşü İpekyolu'nda Bilal Sonses rüzgarı İpekyolu'nda Bilal Sonses rüzgarı
Kaynak: İHA

Emre Aydın, İpekyolu, Aydın, Van, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İpekyolu'nda 'Mahalle Muhtarlarıyla Koordinasyon Toplantısı' yapıldı - Son Dakika


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