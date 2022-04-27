İpekyolu'ndaki muhtarlara hizmet içi eğitim semineri - Son Dakika
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İpekyolu'ndaki muhtarlara hizmet içi eğitim semineri

27.04.2022 16:02
İpekyolu'ndaki muhtarlara hizmet içi eğitim semineri

Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından ilçedeki mahalle muhtarlarına yönelik hizmet içi eğitim semineri düzenlendi.

Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından ilçedeki mahalle muhtarlarına yönelik hizmet içi eğitim semineri düzenlendi.

İpekyolu Belediyesinin konferans salonunda 10.00-17.00 saatleri arasında düzenlenen eğitim iki gün ve iki grup şeklinde gerçekleşti. İpekyolu Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Şerif Bilgin tarafından verilen eğitim seminerinde muhtarlara; il ve ilçe yönetimi, muhtarlık müessesesi ve organları, muhtarların görev, yetki ve sorumlulukları, muhtar bilgi sisteminin (MUHBİS) tanıtılması, mekansal adres kayıt sistemi (MAKS) eğitimi, muhtarlarca şüpheli adres bildirimi ve metruk yapı bildirim modülü konu başlıklar ele alındı.

Sinevizyon gösterileri ile desteklenen eğitim seminerinde; muhtarların kamu hizmetlerini etkin, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde sunabilmeleri, sorunları en kısa sürede yetkili makamlara ileterek koordinasyon içerisinde olabilmeleri ve muhtarlık müessesi ile görev, yetki ve sorumluluklarını daha iyi bir şekilde kavrayabilmeleri hedeflendiği belirtildi. - VAN

İpekyolu'ndaki muhtarlara hizmet içi eğitim semineri
İpekyolu'ndaki muhtarlara hizmet içi eğitim semineri

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Muhtarlık, İpekyolu, Muhtar, Van, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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