Irak Başbakanı Zeydi ile Trump, New York'ta ikili ilişkileri görüştü - Son Dakika
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Irak Başbakanı Zeydi ile Trump, New York'ta ikili ilişkileri görüştü

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Irak Başbakanı Zeydi ile Trump, New York\'ta ikili ilişkileri görüştü
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Irak Başbakanı Ali Zeydi, BM 81. Genel Kurulu toplantıları için bulunduğu New York'ta ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler, siyasi, ekonomik ve yatırım alanlarındaki işbirliği ile bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Irak Başbakanı Ali Zeydi, ABD'nin New York kentinde ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü.

Irak Başbakanı Ali Zeydi, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere bulunduğu New York'ta ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. Irak Başbakanlık Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Zeydi ile Trump'ın görüşmede ikili ilişkiler ile iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve yatırım alanlarındaki işbirliği ve ortaklığın güçlendirilmesi yollarını ele aldığı belirtildi.

Açıklamada, görüşmede ayrıca bölgedeki son gelişmelerin değerlendirildiği ve Irak ile ABD'nin bölgesel ve uluslararası güvenlik ile istikrarın güçlendirilmesi amacıyla yürüttüğü ortak çabaların ele alındığı kaydedildi.

Kaynak: İHA
Dış PolitikaDonald TrumpABD BaşkanıGüvenlikPolitikaNew YorkEkonomiDünyaIrakSon Dakika

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