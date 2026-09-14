Irak Başbakanı Zeydi Paris'te Macron ile görüştü, 6 mutabakat zaptı imzalandı - Son Dakika
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Irak Başbakanı Zeydi Paris'te Macron ile görüştü, 6 mutabakat zaptı imzalandı

Irak Başbakanı Zeydi Paris\'te Macron ile görüştü, 6 mutabakat zaptı imzalandı
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Irak Başbakanı Ali Zeydi, resmi ziyaret için geldiği Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Elysee Sarayı'nda bir araya geldi. Görüşmede güvenlik, enerji ve havacılık alanlarında 6 mutabakat zaptı imzalandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Irak Başbakanı Ali Zeydi ile bir araya geldi. Irak ile Fransa arasında güvenlik, enerji ve havacılık alanlarında 6 mutabakat zaptı imzalandı.

Irak Başbakanı Ali Zeydi, resmi ziyarette bulunduğu Fransa'nın başkenti Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. Elysee Sarayı'ndaki görüşmede Irak ile Fransa arasında güvenlik, enerji ve havacılık alanlarında 6 mutabakat zaptı imzalandı. Irak Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Zeydi ve Macron'un iki ülke arasında imzalanan mutabakatların imza törenine başkanlık ettiği aktarıldı. Macron, Zeydi'nin Avrupa turunun ilk durağı olarak Fransa'yı seçmesine dikkat çekerek, "Bu, önem taşıyan ve Fransa'nın dengeleyici bir rol oynayabileceğini gösteren bir tercih. Bölgenin istikrarı için harekete geçmek, Fransızların çıkarlarını savunmaktır" dedi.

Gerilimi azaltmanın ve Hürmüz Boğazı'na alternatif güzergahlar geliştirerek enerji tedarikini güvence altına almanın akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı azaltacağını aktaran Macron, "Ortaklarımızla savunma ve güvenlik iş birliğimizi geliştirmek, terörizme karşı mücadeleyi hep birlikte kararlılıkla sürdürmek anlamına geliyor. Diplomasimiz aynı zamanda bunun için de var. Fransızların satın alma gücünü somut olarak korumak ve güvenliklerini sağlamak" dedi.

Fransa-Irak arasında 6 mutabakat zaptı

İki ülke arasında imzalanan mutabakat zaptları arasında Irak Savunma Bakanlığı ile Hermatan Yapay Zeka Şirketi arasında hava savunması alanında stratejik işbirliği, Irak Savunma Bakanlığı ile Fransa Savunma Bakanlığı arasında yeniden yapılanma çerçevesinde Fransız askeri ekipmanlarının güvenliğinin sağlanması ve Irak'ın savunma kapasitesinin geliştirilmesi, Irak Dışişleri Bakanlığı ile Fransa Dışişleri Bakanlığı arasında gençlerin fırsatlarının artırılması, araştırma ve yenilik alanlarında ortaklığın güçlendirilmesi, Irak Dışişleri Bakanlığı ile Fransa Dışişleri Bakanlığı arasında Fransız Kalkınma Ajansı ile ortaklığın güçlendirilmesi, Irak Elektrik Bakanlığı ile Total Energies arasında gaz tedariki ve satışına ilişkin işbirliği protokolü ve Irak ve Fransa ulaştırma bakanlıkları arasında sivil havacılık alanında işbirliği yer aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Irak Başbakanı Zeydi Paris'te Macron ile görüştü, 6 mutabakat zaptı imzalandı - Son Dakika

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