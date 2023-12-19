Irak Dışişleri Bakanı Türkiye\'yi ziyaret edecek

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve beraberindeki heyet, bugün Türkiye'yi ziyaret edecek.

Irak Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, beraberinde Irak Savunma Bakanı Sabit Al Abbasi ve diğer üst düzey yetkililerden oluşan bir heyetle bugün Türkiye'yi ziyaret edecek.

Ziyaret kapsamında ikili ilişkilerin çeşitli yönleriyle etraflıca ele alınması ve güncel bölgesel meselelerin görüşülmesi öngörülüyor. - ANKARA