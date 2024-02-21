Irak Federal Mahkemesi, IKBY parlamentosunda Türkmen ve Hristiyanlar için ayrılan kota iptal edildi

Politika

Irak Federal Mahkemesi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) parlamentosunda Türkmen ve Hristiyanlar için ayrılan 11 sandalyelik kotayı iptal etti.

Irak Federal Mahkemesi, Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) itirazı üzerine yaptığı incelemede Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) parlamentosunda Türkmenler ve Hristiyanlar için ayrılan 11 kişilik kotanın "anayasaya aykırı" olduğuna karar verdi. Mahkeme tarafından alına karara göre, IKBY parlamentosunda 5'i Türkmenler, 5'i Hristiyanlar ve 1'i Ermeniler için ayrılan 11 sandalyelik kota iptal edilerek, parlamentodaki sandalye sayısı 111'den 100'e düşürüldü.

IKBY'nin dört seçim bölgesine bölünmesi kararı alan mahkeme, IKBY Bağımsız Seçim ve Referandum Yüksek Komiserliği'nin kuruluna kadar IKBY'de bu yıl içerisinde yapılması öngörülen seçimlerin Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu tarafından yürütülmesine hükmetti. - ERBİL