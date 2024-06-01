Irak Hükümeti, BM Irak Yardım Misyonunun 2025 yılında sona erme kararını memnuniyetle karşıladı

Politika

Irak hükümeti, Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonunun (UNAMI) 2025 yılında sona erme kararını memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonunun (UNAMI) Irak'taki misyonunun 2025 yılında sona ermesi kararını aldı. Irak hükümet tarafından yapılan açıklamada, kararın memnuniyetle karşılandığı kaydedildi.

Irak Hükümeti Sözcüsü Basim el-Avvadi konuya ilişkin açıklamasında, BM Güvenlik Konseyi'nin oybirliğiyle alınan kararı uyarınca, BM Irak Yardım Misyonunun (UNAMI) görevinin 31 Aralık 2025 tarihinde sona ereceğini belirterek "Irak hükümeti olarak BMGK'nin bu kararını memnuniyetle karşılıyor ve takdir ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani'nin, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyi'ne geçen Mayıs ayında sunduğu talep üzerine böyle bir karar alındığını aktaran Irak Hükümeti Sözcüsü el-Avvadi, "Birleşmiş Milletler ve BM'ye bağlı Irak'ta faaliyet gösteren Kalkınma Programlarının sürdürülebilir işbirliği ve ortaklığı devam edecek" şeklinde konuştu.El-Avvadi, açıklamasında BMGK kararının Irak'ın bölgede sürdürebilir istikrarı, barışı ve kalkınmayı destekleyen önemli bir ülke olduğunu desteklediğine dikkat çekti.

BMGK, dün gerçekleştirdiği toplantıda 20 yıldan fazla süredir Irak'ta çalışmalarını yürüten UNAMI'nin Irak'taki misyonunun 2025 yılının son aylarında sona ermesine kararını almıştı. - ERBİL