Irak Başbakanı el-Kazımi: "Bin gün diyalog, bir Irak vatandaşının kanını akıtmaktan daha iyidir" - Son Dakika
Üye Girişi

Irak Başbakanı el-Kazımi: "Bin gün diyalog, bir Irak vatandaşının kanını akıtmaktan daha iyidir"

30.07.2022 19:18
Irak Başbakanı el-Kazımi: "Bin gün diyalog, bir Irak vatandaşının kanını akıtmaktan daha iyidir"

Irak'ın başkenti Bağdat'ta yer alan Yeşil Bölge'deki Irak Meclisi binasının Sadr Grubu destekçileri tarafından basılmasının ardından açıklama yapan Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, "Bin gün diyalog bir Irak vatandaşının kanını akıtmaktan daha iyidir" dedi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta yer alan Yeşil Bölge'deki Irak Meclisi binasının Sadr Grubu destekçileri tarafından basılmasının ardından açıklama yapan Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, "Bin gün diyalog bir Irak vatandaşının kanını akıtmaktan daha iyidir" dedi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Irak Ortak Operasyon Komutanlığı'nda yaptığı konuşmasında, "Bu mübarek ve mukaddes ayda herkesi barış ve hoşgörüye davet ediyorum. Irak halkı birçok fedakarlıkta bulundu ve hiçbir zaman kin ve nefretten yana olmadı. Bütün siyasi tarafları diyalog masasında Irak halkı için bir araya gelmeye çağırıyorum. Bin gün diyalog bir Irak vatandaşının kanını akıtmaktan daha iyidir" ifadelerini kullandı.

Bütün tarafları sükunet, sabır ve mantığa sığınmaya çağıran el-Kazımi, "Çatışmaya sürüklenmeyelim, vatandaşları güvenlik güçleriyle çatışmamaya ve devletin kurumlarına saygı göstermeye davet ediyorum. Bu fitneyi önlemek için hepimiz birlikte çalışalım, bu fitne ateşinin herkesi yakacağının iyice bilinmesi gerekiyor" dedi.

Iraklıları işbirliğine çağıran el-Kazımi konuşmasında, "Ne yazık ki çok zor bir dönemden geçiyoruz. Kendimizi uçuruma atmamak için işbirliğine, vicdanımız ve aklımıza sığınarak çalışmalıyız. Irak ve Iraklıların çıkarını düşünelim" ifadelerini kullandı. - ERBİL

YORUMLAR
500
Sadr yanlılarının eylemleri nedeniyle Irak Meclisi'nde oturumlar askıya alındı Sadr yanlılarının eylemleri nedeniyle Irak Meclisi'nde oturumlar askıya alındı Irak'ın başkenti Bağdat'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlılarının meclisteki eylemleri sonrası Irak Meclisi'ndeki oturumlar ikinci bir... Irak'ın başkenti Bağdat'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlılarının meclisteki eylemleri sonrası Irak Meclisi'ndeki oturumlar ikinci bir...
Kaynak: İHA

Bağdat, Irak, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Irak Başbakanı el-Kazımi: 'Bin gün diyalog, bir Irak vatandaşının kanını akıtmaktan daha iyidir' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:25 Ordu'da konuşma yapan Erdoğan: Bu yıl için fındık alım fiyatı 54 lira olacak
18:20 Ordu'da konuşma yapan Erdoğan, 6'lı masayı hedef alan pankart hakkında "Benim Ordulum böyle haddini bildirir" dedi
18:00 Beşiktaş'tan, Emirhan İlkhan açıklaması! Kalması yönünde görüşmeler sürüyor
17:48 Erdoğan'ın, "Fındık kaç lira olsun?" sorusuna "Ordu'nun plakası 52" cevabını veren vatandaş kahkahaya boğdu
17:37 Ali Koç'un genç Fenerbahçe taraftarları için kullandığı "sazan" kelimesi sosyal medyayı ikiye böldü!
17:18 Mansur Yavaş, çürüyen Ankapark için Adalet Bakanlığı'na dava açacak!
16:47 William Carvalho'dan transfer iddialarını güçlendiren hamle! Galatasaray'ın sosyal medya paylaşımını beğendi
16:40 Sivas'ta KKKA hastalığı nedeniyle tedavi gören 62 yaşındaki kişi hayatını kaybetti
16:27 Bilim insanlarının teorisi korkutucu! İşte dünyanın son gününde yaşanacaklar
16:17 Ünlü golcüden kötü haber! Sebatian Haller'in testis tümörünün kötü huylu olduğu açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2022 19:18:24. #1.13#
SON DAKİKA: Irak Başbakanı el-Kazımi: "Bin gün diyalog, bir Irak vatandaşının kanını akıtmaktan daha iyidir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement