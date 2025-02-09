MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyine 29 Ocak-7 Şubat tarihleri arasında düzenlenen hava harekatları sonucunda Gara bölgesinde 7 ve Hakurk bölgesinde 4 olmak üzere toplam 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Güçlüyüz, kararlıyız! Irak'ın kuzeyine 29 Ocak-7 Şubat 2025 tarihleri arasında düzenlenen hava harekatları sonucunda Gara bölgesinde 7 ve Hakurk bölgesinde 4 olmak üzere toplam 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirlendi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, aziz vatanımız için terör örgütlerine yönelik önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam ediyor" denildi.
Son Dakika › Politika › Irak'ın Kuzeyinde 11 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika
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