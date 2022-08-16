Irak 'ın Sincar kentinde, terör örgütü DEAŞ tarafından öldürülen 47 kişinin cesedinin yer aldığı yeni bir toplu mezar daha bulundu.

Kaynak: İHA

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Irak, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Irak'ın Sincar kentinde yeni bir toplu mezar daha bulundu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.