Irak'ın Sincar kentinde yeni bir toplu mezar daha bulundu - Son Dakika
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Irak'ın Sincar kentinde yeni bir toplu mezar daha bulundu

16.08.2022 21:10
Irak'ın Sincar kentinde yeni bir toplu mezar daha bulundu

Irak'ın Sincar kentinde, terör örgütü DEAŞ tarafından öldürülen 47 kişinin cesedinin yer aldığı yeni bir toplu mezar daha bulundu.

Irak'ın Sincar kentinde, terör örgütü DEAŞ tarafından öldürülen 47 kişinin cesedinin yer aldığı yeni bir toplu mezar daha bulundu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Soykırım Suçlarını Araştırma Komitesi Üyesi Neçirvan Süleyman, Irak basınına yaptığı açıklamada, Sincar yakınlarındaki Kani köyü yakınlarında 6 toplu mezarın bulunduğunu bildirdi. Açılan toplu mezarlarda terör örgütü DEAŞ tarafından öldürülen toplam 47 cesedin bulunduğunu belirtildi.

3 Ağustos 2015 yılında Musul'un Sincar ilçesine saldıran terör örgütü DEAŞ mensupları birçok sivili katletmiş, Sincar'da DEAŞ döneminden kalma 100'den fazla toplu mezardan sadece 30'nun bulunduğu bildirilmişti. - ERBİL

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Kaynak: İHA

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Irak, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Irak'ın Sincar kentinde yeni bir toplu mezar daha bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Irak'ın Sincar kentinde yeni bir toplu mezar daha bulundu - Son Dakika
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