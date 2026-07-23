Irak Petrol Gelirlerinde Dev Kayıp

Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin mali danışmanı Muzhar Salih, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı savaş ve Hürmüz Boğazı'ndaki ablukanın etkisiyle ülkenin petrol gelirlerinde Haziran ayına kadar 40-45 milyar dolarlık kayıp yaşadığını açıkladı.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı savaş ve Hürmüz Boğazı'ndaki abluka Irak ekonomisine darbe vurdu. Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin mali danışmanı Muzhar Salih yaptığı açıklamada, savaş ve abluka nedeniyle ülkenin petrol gelirlerinde Haziran ayına kadar 40-45 milyar dolarlık kayıp yaşadığını açıkladı. Salih açıklamasında, "Irak açısından petrol ihracatlarında yüzde 90'lık düşüş ve buna ek olarak Haziran 2026'ya kadar tahmini 40 ila 45 milyar dolar arasında kayıp oldu" ifadelerini kullandı. Iraklı danışman, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmaya devam etmesi halinde bu rakamın 50 milyar dolara yükselebileceğini de sözlerine ekledi.

Çatışmalar başlamadan önce Irak günde yaklaşık 4 milyon varil petrol üretiyor, bunun yaklaşık 3,5 milyon varilini ise büyük ölçüde Hürmüz Boğazı üzerinden ihraç ediyordu. Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hüdeyir, bakanlığının daha önce devlet hazinesine aylık 7 ila 8 milyar dolar aktardığını belirterek, "Bugün bu rakam 1,5 milyar doları aşmıyor" açıklamasını yapmıştı. - BAĞDAT