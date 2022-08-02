Irak'ta Fetih Koalisyonu'ndan itidal çağrısı - Son Dakika
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Irak'ta Fetih Koalisyonu'ndan itidal çağrısı

02.08.2022 01:15
Irak'ta Fetih Koalisyonu'ndan itidal çağrısı

Irak'ta Fetih Koalisyonu Başkanı Hadi Amiri, Sadr Grubu ve Koordinasyon Grubu'nu itidale çağırarak, "Büyük bir fitne tehlikesi var. Iraklıların kanları değerlidir, dökülmesin" dedi.

Irak'ta Fetih Koalisyonu Başkanı Hadi Amiri, Sadr Grubu ve Koordinasyon Grubu'nu itidale çağırarak, "Büyük bir fitne tehlikesi var. Iraklıların kanları değerlidir, dökülmesin" dedi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şii lider Mukteda Sadr destekçilerinin hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'ye beton bariyerleri aşıp girmesiyle başlayan şiddet olayları sürüyor. Fetih Koalisyonu Başkanı Hadi Amiri, Sadr Grubu ile Koordinasyon Grubu'na itidal çağrısında bulunarak, "Büyük bir fitne tehlikesi var. Iraklıların kanları değerlidir, dökülmesin. Sorunları çözmek için Koordinasyon Grubu ile Sadr Grubu'ndaki kardeşlerimi, ülkenin çıkarları uğrunda akıl, mantık ve itidale davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sadr Grubu'ndan Amiri'ye: "Koordinasyon Grubu'ndan çekil"

Sadr Grubu Siyasi Heyeti Başkanı Ahmet el-Mutayri, Hadi Amiri'ye resmi olarak Koordinasyon Grubu'ndan çekilmesi gerektiğini söyleyerek, "Açıklamalarını bize değil Koordinasyon Grubu'na yapmalısınız. Çünkü biz ne kan ne fitne istiyoruz. Gruptaki müttefiklerin açıklamalarını iyice dinle, senin hakkında iyi düşünüyoruz. Onların gruplarından çekil. Bizi, vatanperver siyasi lideri öldürmek isteyenlerle nasıl diyaloga çağırıyorsunuz?" ifadeleri kullanıldı.

Sadr destekçileri, bu hafta ikinci kez meclisi bastı

Sadr yanlıları, Sadr dışındaki tüm Şii tarafları çatısı altında toplayan ve eski Başbakan Nuri Maliki'nin de içinde bulunduğu İran destekli Koordinasyon Grubu'nun, Muhammed Şiya el-Sudani'yi başbakan adayı göstermesine itiraz ediyor. Yüzlerce Sadr Grubu destekçisi, Çarşamba günü de Yeşil Bölge'ye girerek meclis binasını basmıştı. - ERBİL

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Irak'ta Fetih Koalisyonu'ndan itidal çağrısı Irak'ta Fetih Koalisyonu'ndan itidal çağrısı
Kaynak: İHA

Mukteda Sadr, Bağdat, Irak, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Irak'ta Fetih Koalisyonu'ndan itidal çağrısı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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