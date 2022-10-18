Irak'ta hükümet kabinesi 22 Ekim'de mecliste oylanacak - Son Dakika
Üye Girişi

Irak'ta hükümet kabinesi 22 Ekim'de mecliste oylanacak

18.10.2022 13:52
Irak'ta hükümet kabinesi 22 Ekim'de mecliste oylanacak

Irak'ta cumartesi günü yeni hükümet kabinesinin sunulması ve Irak Meclisi'nin güven oylaması yapması için oturum düzenlemesi bekleniyor.

Irak'ta cumartesi günü yeni hükümet kabinesinin sunulması ve Irak Meclisi'nin güven oylaması yapması için oturum düzenlemesi bekleniyor.

Irak Meclisi, yeni hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde güvenoyu vermek için oturum düzenleyecek. Irak Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi'nin ofisinde toplanan Devlet Yönetimi Koalisyonu tarafından yapılan açıklamada, hükümeti kurma görevi verilen Muhammed Şiya Sudani'nin hükümet kabinesinin 22 Ekim Cumartesi meclise sunulması planlandığı kaydedildi. Siyasi gelişmelerin ele alındığı ve hükümet kurma sürecine hız verilmesi gerektiğinin belirtildiği açıklamada, yeni hükümet kabinesinin meclisten güvenoyu alabilmesi için Irak Meclisi'nin de aynı gün içinde toplantıya çağırılacağı vurgulandı. Sudani tarafından kurulan hükümet kabinesinin meclisten sorunsuz olarak geçmesi bekleniyor.

Öte yandan, Sudani'nin Irak Meclisi'nden çekilen Şii din adamı Mukteda Sadr liderliğindeki Sadr Grubu ile görüşmesinin de gündemde olduğu iddia edildi.

Irak'taki siyasi gerilim

Irak'ta geçtiğimiz yıl yapılan erken genel seçimlerin ardından hükümet kurma konusunda siyasi taraflar arasında uzlaşma sağlanamamış, seçimlerin galibi Mukteda Sadr liderliğindeki Sadr Grubu milletvekilleri geçtiğimiz haziran ayında istifa etmişti. Sadr yanlılarının daha sonra meclisi işgal etmesi ile ülkede protestolar patlak vermiş ve meclis uzun süre toplanamamıştı. Protestolar Sadr'ın 30 Ağustos'ta siyasetten çekildiğini duyurmasının ardından alevlenmiş, Bağdat'taki Yeşil Bölge ve çevresinde çıkan çatışmalarda 30 kişi hayatını kaybetmiş, 110 güvenlik görevlisi de dahil olmak üzere 700 kişi yaralanmıştı. Bir yıl süren siyasi krizin ardından Irak meclisi tarafından Cumhurbaşkanlığı görevine seçilen Abdüllatif Reşit, hükümet kurma çalışmalara hızlı başlamıştı. Mecliste yapılan yemin törenin ardında Reşit, Sadr Grubu dışındaki bütün Şii tarafların çatısı altında toplandığı Koordinasyon Grubu'nun adayı olan Muhammed Şiya Sudani'yi hükümeti kurmakla görevlendirmişti. - ERBİL

YORUMLAR
500
Adalet Bakanlığından açıklama Adalet Bakanlığından açıklama Kerkük'te DEAŞ döneminden kalan mayının patlaması sonucu 2 çocuk öldü Kerkük'te DEAŞ döneminden kalan mayının patlaması sonucu 2 çocuk öldü Son dakika haberi... Hindistan'da 'Bilkis Bano' davası hükümlülerinin salıverilmesine hükümet onayı Son dakika haberi... Hindistan'da 'Bilkis Bano' davası hükümlülerinin salıverilmesine hükümet onayı
Kaynak: İHA

Hükümet, Irak, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Irak'ta hükümet kabinesi 22 Ekim'de mecliste oylanacak - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:13 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den muhalefete "adaylık" çağrısı: Televizyonda tartışalım, var mısınız?
19:35 Kocaeli'de işten çıkarılan adam durumu hazmedemeyince patronunu öldürdü
18:48 Alkol ve tütün mamulleriyle ilgili 11 maddelik yasa teklifi TBMM'de! Kaçak üretime hapis cezası verilecek
18:48 Cinsiyet değiştirip kadın olmuştu! Ünlü fenomen Beren Güney, pantolonunun önünü açıp poz verdi
18:33 CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Çok kritik bir eşikteyiz" diyerek Kasım ayını işaret etti: Bay Kemal'i bekleyin
18:21 Rusya'da 9 katlı bir apartmana düşen uçak kazasında bilanço ağırlaşıyor: 13 ölü, 19 yaralı
17:59 Görsel dikkat becerisine güvenenler baktı ama bulamadı! İşte 150 kişinin göremediği kurtlar
17:51 5 ay önce öldürülen hurdacı Seyfettin Çabuk cinayeti aydınlatıldı: Katil zanlısı 'enişte' çıktı
17:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Söyledim, kulak arkası ettiler" ifadelerini kullandığı Fransız çimento üreticisi Lafarge, DEAŞ'a yardım ettiğini kabul etti
16:43 Anaokulunda feci olay! Küçük çocuğun üzerine kaynar su döküldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2022 21:21:06. #1.12#
SON DAKİKA: Irak'ta hükümet kabinesi 22 Ekim'de mecliste oylanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement