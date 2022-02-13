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Irak'ta KDP'li Zebari'nin cumhurbaşkanlığı adaylığına mahkemeden ret - Son Dakika

Irak'ta KDP'li Zebari'nin cumhurbaşkanlığı adaylığına mahkemeden ret

13.02.2022 14:59
Irak'ta KDP'li Zebari'nin cumhurbaşkanlığı adaylığına mahkemeden ret

Irak Federal Yüksek Mahkemesi, Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) cumhurbaşkanı adayı Hoşyar Zebari'nin adaylığını onaylamadı.

Irak Federal Yüksek Mahkemesi, Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) cumhurbaşkanı adayı Hoşyar Zebari'nin adaylığını onaylamadı.

Irak'ta Mesut Barzani başkanlığındaki KDP'den Hoşyar Zebari'nin cumhurbaşkanlığı adaylığı, Irak Federal Yüksek Mahkemesi tarafından reddedildi. KDP'nin önümüzdeki günlerde cumhurbaşkanlığı seçimi için yeni bir aday sunması bekleniyor.

Hoşyar Zebari, 2016 yılında yolsuzluk iddiaları nedeniyle dışişleri bakanlığı görevinden alınmıştı. Zebari'nin cumhurbaşkanlığı adaylığına ise bazı milletvekilleri itiraz etmişti.

Ülkedeki 25 cumhurbaşkanı adayı arasından mevcut Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih en güçlü isim olarak gösteriliyor.

Irak'ta 2003 yılından bu yana cumhurbaşkanı Kürtlerden, başbakan Şiilerden, meclis başkanı ise Sünnilerden seçiliyor. - ERBİL

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Mesut Barzani, cumhurbaşkanı, Hoşyar Zebari, Irak, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Irak'ta KDP'li Zebari'nin cumhurbaşkanlığı adaylığına mahkemeden ret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Irak'ta KDP'li Zebari'nin cumhurbaşkanlığı adaylığına mahkemeden ret - Son Dakika
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