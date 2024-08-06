Irak'ta PKK ile bağlantılı 3 siyasi parti kapatıldı

Politika

Irak Yüksek Yargı Konseyi'ne bağlı Seçim Yargı Kurulu, terör örgütü PKK ile bağlantılı 3 sözde siyasi partinin kapatılmasına karar verdi.

Irak Yüksek Yargı Konseyi'ne bağlı Seçim Yargı Kurulu, "Ezidi Özgürlük ve Demokrasi Partisi", "Demokratik Mücadele Cephesi Partisi" ve "Tevgera Azadi" olmak üzere 3 sözde siyasi partinin terör örgütü PKK ile bağlantıları olduğu gerekçesiyle faaliyetlerinin yasaklanmasına ve mallarına el konulmasına karar verdi.

Kararın, söz konusu sözde partilerin Irak'ın ulusal güvenliği için tehdit oluşturduğu belirten Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarlığının talep ve şikayeti üzerine alındığı aktarıldı.

Öte yandan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, 23 Temmuz'da ülkenin devlet kurumlardaki yazışmalarında terör örgütü PKK'nın "yasaklı örgüt" olarak tanımlanması istenmişti. - BAĞDAT