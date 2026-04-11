Irak'ta Yeni Cumhurbaşkanı Nizar Amedi

11.04.2026 18:30
Irak'ta 249 milletvekilinin katılımıyla gerçekleştirilen cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oturumunda Nizar Amedi, yeni Cumhurbaşkanı olarak seçildi.

Irak'ta ülkenin yeni cumhurbaşkanın seçilmesi için 329 sandalyeli Irak Meclisi'nde 223 milletvekilinin katılımıyla seçim oturumu başlatıldı. Irak Meclis Başkanı Heybet Halbusi, 329 sandalyeli meclisteki 223 milletvekilinin katılımıyla yasal çoğunluğun sağlandığını belirterek oturumu açtı. Gerçekleştirilen oturumun ilk turunda adaylardan hiçbirinin seçilmek için gerekli olan üçte iki çoğunluk olan 220 oya ulaşamaması nedeniyle seçim sonuçlanmadı. İlk turda Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) adayı Nizar Amedi 208 oy alırken, bağımsız aday Müsenna Emin 17 oy, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) adayı Fuat Hüseyin 16 oy ve bağımsız aday Abdullah Muhammed el-Alyavi 2 oy aldı. Oturumun ilk turunda adaylardan hiçbirinin seçilmek için gerekli olan üçte iki çoğunluk olan 220 oya ulaşamaması nedeniyle seçim ikinci turda da devam etti.

İkinci turda ise 249 milletvekilinin katılımıyla KYB adayı Nizar Amedi, 227 oy alarak Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Söz konusu oturumda bağımsız aday Müsenna Emin 15 oy aldı, 7 oy ise iptal edildi.

Kasım 2025'te yapılan genel seçimlerin ardından mecliste gerçekleştirilecek oylamayla seçilen yeni cumhurbaşkanının, göreve başladıktan sonra en geç 15 gün içinde parlamentodaki en büyük blokun adayını yeni hükümeti kurmakla görevlendirmek zorunda olduğu biliniyor.

Barzani ve Maliki'den ortak boykot

Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve eski Irak Başbakanı Nuri Kamil El-Maliki liderliğindeki Hukuk Devleti Koalisyonu, yeni cumhurbaşkanının seçileceği parlamento oturumuna katılmayarak oylamayı boykot etti.

Amedi, Irak'ta devlet kurumlarında farklı görevler üstlenirken, eski Irak Cumhurbaşkanı Talabani ve eski Cumhurbaşkanı Fuat Masum'un dönemlerinde Cumhurbaşkanlığı Ofis Müdürü olarak görev yaptı. Amedi, daha sonra Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani hükümetinde de görev alarak 2022-2024 yılları arasında Irak Çevre Bakanı görevini üstlendi. - BAĞDAT

Zelenskiy: Avrupa Güvenliği Öncelikli Olmalı Zelenskiy: Avrupa Güvenliği Öncelikli Olmalı
Mahkeme itirazı reddetti: Bornova Belediye Başkanı Eşki’ye yurt dışı yasağı geldi Mahkeme itirazı reddetti: Bornova Belediye Başkanı Eşki’ye yurt dışı yasağı geldi
Uyuşturucu soruşturmasında Ahsen Eroğlu hakkında karar Uyuşturucu soruşturmasında Ahsen Eroğlu hakkında karar
Cezaevinden kaçtı, polisleri görünce en yakınlarına dehşeti yaşattı Cezaevinden kaçtı, polisleri görünce en yakınlarına dehşeti yaşattı
Kayıp olarak aranıyordu: Metruk binada boğazı kesilmiş bulundu Kayıp olarak aranıyordu: Metruk binada boğazı kesilmiş bulundu
Jota Silva’dan bu sezon bir ilk Jota Silva'dan bu sezon bir ilk

18:58
Kayserispor-Fenerbahçe mücadelesinin ilk 11’leri belli oldu
Kayserispor-Fenerbahçe mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu
18:53
Borsa İstanbul’daki yasak uzatıldı
Borsa İstanbul'daki yasak uzatıldı
18:10
Irak’ta yeni cumhurbaşkanı Nizar Amedi oldu
Irak'ta yeni cumhurbaşkanı Nizar Amedi oldu
17:43
Kütahya’da korkutan deprem Çevre illerde de hissedildi
Kütahya'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
17:36
ABD-İran-Pakistan arasındaki 3’lü görüşme aranın ardından yeniden başladı
ABD-İran-Pakistan arasındaki 3’lü görüşme aranın ardından yeniden başladı
16:33
İran tehdit etti, ABD gemisi Hürmüz’den geri döndü
İran tehdit etti, ABD gemisi Hürmüz'den geri döndü
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 19:23:41. #7.12#
