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Irak'ta Yerel Seçimlerde Katılım Oranı Yüzde 41 - Son Dakika
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Irak'ta Yerel Seçimlerde Katılım Oranı Yüzde 41

Irak'ta 10 yıl aradan sonra yapılan yerel seçimlerde katılım oranının yüzde 41 olduğu açıklandı. Toplam 5 bin 904 adayın yarıştığı seçimde sandalyelerden sadece 70'i kadın adaylara ayrılmıştı. En düşük katılım oranı Diyala, Babil, Kerbela, Zikar, Divaniye, Müsenna ve Anbar'da kaydedildi. Resmi sonuçlar yarın açıklanacak.

Irak\'ta Yerel Seçimlerde Katılım Oranı Yüzde 41
19.12.2023 - 11:16,
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Irak'ta 10 yıl aradan sonra ilk kez yapılan yerel seçimlerde katılımı oranının yüzde 41 olduğu açıklandı.

Irak'ta halk 2013 yılından bu yana ilk kez dün yerel seçimler için sandık başına gitmişti. Yaklaşık 17 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede düzenlenen Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı şehirleri kapsamayan seçimde toplam 5 bin 904 aday 275 sandalye için yarışırken, sandalyelerden yalnızca 70'i kadın adaylara ayrılmıştı. Dün 07.00'de başlayan ve 18.00'de sona eren yerel seçimlere ilişkin Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliğinden açıklama geldi. Açıklamada yerel seçimlere 6 milyon 599 bin 668 seçmenin katıldığı ve katılım oranının yüzde 41 olduğu aktarıldı. Seçim gözlemcilerine göre en düşük katılım oranı Diyala, Babil, Kerbela, Zikar, Divaniye, Müsenna ve Anbar'da kaydedildi.

Irak'ta resmi kayıtlara göre 17 milyon seçmen bulunuyor. Resmi sonuçların yarın açıklanması bekleniyor.

Kerkük'te seçimler en son 2005'te yapılmıştı

Irak'ta yerel seçimler son olarak 2013 yılında yapılmış, sonraki seçimler terör örgütü DEAŞ saldırıları nedeniyle ertelenmişti. Bağdat ile IKBY arasındaki tartışmalı bölgelerden biri olan Kerkük'te ise 2005 yılından bu yana halk ilk kez yerel seçimler için sandık başına gitmişti. İç çekişmeler ve siyasi anlaşmazlık nedeniyle seçimlerin yapılmadığı Kerkük'te 870'ten fazla seçmen il meclisinin yeni üyelerini belirlemek için oy kullanmıştı. Toplam 16 sandalyeli meclis için 248 aday yarıştı. - ERBİL

Kaynak: İHA
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