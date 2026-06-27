Irak\'tan Petrol Hedefi: Günlük 7 Milyon Varil

Irak Başbakanı Ali Zeydi, gelecek 3 yıl içinde ülkenin günlük ham petrol üretimini 7 milyon varile çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, bu vizyonu ABD'li şirketlerle ilettiklerini söyledi. Zeydi, "Irak çatışma alanı değil, diyalog ve istikrar merkezi olmak istiyor" dedi.

Irak Başbakanı Ali Zeydi, Irak televizyonuna verdiği röportajda Irak'ın petrol sektöründeki hedeflerine ve ABD ile ilişkilerine ilişkin açıklama yaptı. ABD ile güçlü bir ekonomik ortaklık kurmayı hedeflediklerini belirten Zeydi, Irak'ın hiçbir dış gücün dayatmalarını kabul etmeyeceğini vurguladı. Zeydi, gelecek 3 yıl içinde Irak'ın petrol üretimini günlük 7 milyon varile çıkarmayı hedeflediklerini belirterek söz konusu vizyonu ABD'li şirketlere ilettiklerini kaydetti.

"Irak çatışma alanı değil, diyalog ve istikrar merkezi olmak istiyor"

Irak'ın ABD ile güçlü bir ekonomik ortaklık kurma yönünde adımlar attığını belirten Zeydi, bunun tamamen Irak'ın çıkarları doğrultusunda olduğunu söyledi.

Irak'ın blok siyaseti veya düşmanlık politikası izlemediğini kaydeden Zeydi, "Irak çatışma alanı değil, diyalog ve istikrar merkezi olmak istiyor" ifadelerini kullandı.

İran ile ilişkiler

Irak Başbakanı, Irak ile İran arasındaki ilişkilere de değinerek, Bağdat ve Tahran arasındaki temasların iyi komşuluk, karşılıklı saygı ve ortak çıkarlara dayandığını belirtti. Zeydi, bu yaklaşımın bölgedeki tüm ülkeler için geçerli olduğunu söyledi. Irak'ın hiçbir taraftan dayatma kabul etmeyeceğini vurgulayan Başbakan, alınacak tüm kararların öncelikle Irak halkının çıkarları doğrultusunda şekilleneceğini ifade etti.

Körfez ülkelerine yönelik saldırı iddiaları

ABD-İran arasındaki çatışmalar sırasında Körfez ülkelerini hedef alan saldırılara ilişkin iddiaları da değerlendiren Zeydi, yürütülen soruşturmalarda Irak topraklarından Suudi Arabistan'a yönelik herhangi bir saldırının gerçekleştirildiğine yönelik delillere rastlanmadığının altını çizdi. Zeydi, gelecekte benzer ihlallerin yaşanmaması için ilgili kurumlara açık talimatlar verildiğini de sözlerine ekledi. - BAĞDAT