Irak'tan Petrol Hedefi: Günlük 7 Milyon Varil - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Irak'tan Petrol Hedefi: Günlük 7 Milyon Varil

Irak\'tan Petrol Hedefi: Günlük 7 Milyon Varil
27.06.2026 17:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak Başbakanı Zeydi, ülkenin petrol üretimini 3 yıl içinde 7 milyon varile çıkarmayı hedefliyor.

Irak Başbakanı Ali Zeydi, gelecek 3 yıl içinde ülkenin günlük ham petrol üretimini 7 milyon varile çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, bu vizyonu ABD'li şirketlerle ilettiklerini söyledi. Zeydi, "Irak çatışma alanı değil, diyalog ve istikrar merkezi olmak istiyor" dedi.

Irak Başbakanı Ali Zeydi, Irak televizyonuna verdiği röportajda Irak'ın petrol sektöründeki hedeflerine ve ABD ile ilişkilerine ilişkin açıklama yaptı. ABD ile güçlü bir ekonomik ortaklık kurmayı hedeflediklerini belirten Zeydi, Irak'ın hiçbir dış gücün dayatmalarını kabul etmeyeceğini vurguladı. Zeydi, gelecek 3 yıl içinde Irak'ın petrol üretimini günlük 7 milyon varile çıkarmayı hedeflediklerini belirterek söz konusu vizyonu ABD'li şirketlere ilettiklerini kaydetti.

"Irak çatışma alanı değil, diyalog ve istikrar merkezi olmak istiyor"

Irak'ın ABD ile güçlü bir ekonomik ortaklık kurma yönünde adımlar attığını belirten Zeydi, bunun tamamen Irak'ın çıkarları doğrultusunda olduğunu söyledi.

Irak'ın blok siyaseti veya düşmanlık politikası izlemediğini kaydeden Zeydi, "Irak çatışma alanı değil, diyalog ve istikrar merkezi olmak istiyor" ifadelerini kullandı.

İran ile ilişkiler

Irak Başbakanı, Irak ile İran arasındaki ilişkilere de değinerek, Bağdat ve Tahran arasındaki temasların iyi komşuluk, karşılıklı saygı ve ortak çıkarlara dayandığını belirtti. Zeydi, bu yaklaşımın bölgedeki tüm ülkeler için geçerli olduğunu söyledi. Irak'ın hiçbir taraftan dayatma kabul etmeyeceğini vurgulayan Başbakan, alınacak tüm kararların öncelikle Irak halkının çıkarları doğrultusunda şekilleneceğini ifade etti.

Körfez ülkelerine yönelik saldırı iddiaları

ABD-İran arasındaki çatışmalar sırasında Körfez ülkelerini hedef alan saldırılara ilişkin iddiaları da değerlendiren Zeydi, yürütülen soruşturmalarda Irak topraklarından Suudi Arabistan'a yönelik herhangi bir saldırının gerçekleştirildiğine yönelik delillere rastlanmadığının altını çizdi. Zeydi, gelecekte benzer ihlallerin yaşanmaması için ilgili kurumlara açık talimatlar verildiğini de sözlerine ekledi. - BAĞDAT

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Hamster Coin, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Enerji, Dünya, Irak, Son Dakika

Son Dakika Politika Irak'tan Petrol Hedefi: Günlük 7 Milyon Varil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dilovası’nda Yangın Soruşturmasında 7 Tutuklama Dilovası'nda Yangın Soruşturmasında 7 Tutuklama
Çin’de 108 katlı gökdelene uçak çarptı Çin'de 108 katlı gökdelene uçak çarptı
Kulüpler Birliği’nden yabancı kuralı açıklaması Kulüpler Birliği'nden yabancı kuralı açıklaması
Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş’tan yeşil dönüşüm mesajı Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş'tan yeşil dönüşüm mesajı
Kadir İnanır hayatını kaybetti Kadir İnanır hayatını kaybetti
Türkiye genelinde dev örgüt operasyonunda 549 kişi gözaltına alındı Türkiye genelinde dev örgüt operasyonunda 549 kişi gözaltına alındı

17:40
Dost sandığı İHA’nın saldırısında can verdi
Dost sandığı İHA'nın saldırısında can verdi
16:43
Hamdi Ulukaya’dan Fenerbahçe mesajı: Beni tekrar memleketimle tanıştırdı
Hamdi Ulukaya'dan Fenerbahçe mesajı: Beni tekrar memleketimle tanıştırdı
16:40
AK Parti’de “el hareketi“ krizi Rasim Arı’dan açıklama geldi
AK Parti'de "el hareketi" krizi! Rasim Arı'dan açıklama geldi
15:05
Ünlü fast food zincirinde mide bulandıran olay Çocuğuna aldığı tavuk kurtlu çıktı
Ünlü fast food zincirinde mide bulandıran olay! Çocuğuna aldığı tavuk kurtlu çıktı
14:58
“Cinler musallat oldu“ deyip öldürdü
"Cinler musallat oldu" deyip öldürdü
14:12
Ankara kulislerini karıştıran sözler: CHP’den 86 vekil ile 74 il başkanı bize katılacak
Ankara kulislerini karıştıran sözler: CHP'den 86 vekil ile 74 il başkanı bize katılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2026 17:56:31. #7.12#
SON DAKİKA: Irak'tan Petrol Hedefi: Günlük 7 Milyon Varil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.