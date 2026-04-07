İran'a Saldırı Öncesi Müzakereler Devam Ediyor

07.04.2026 20:15
Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, saldırı öncesi Trump'ın ne olacağını bildiğini açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'nin İran'a gece saatlerinde düzenlemesi beklenen saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Son durumu ve ne yapacağını sadece Trump biliyor" dedi.

ABD'nin İran'a TSİ 03.00'da düzenlemesi beklenen saldırı öncesi iki ülke arasındaki müzakereler devam ediyor. Adı açıklanmayan bir ABD'li yetkili, bir İsrailli yetkili ve görüşmelere aşina olan iki kaynak, ABD ile İran arasındaki müzakerelerde son 24 saatte ilerleme kaydedildiğini ifade etti. ABD'li yetkili, Beyaz Saray'daki düşüncenin şu anda "anlaşmaya varabilir miyiz" sorusundan "bu gece saat 20.00'ye (TSİ 03.00) kadar anlaşmaya varabilir miyiz" sorusuna dönüştüğünü belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise ABD'nin İran'a yönelik gece saatlerinde düzenlemesi beklenen saldırı öncesi yaptığı açıklamada, "Son durumu ve ne yapacağını sadece Trump biliyor. İran rejiminin ABD ile anlaşma yapma fırsatı için saat 20.00'ye (TSİ 03.00) kadar vakti var" dedi.

İran'ın dün arabulucular aracılığıyla ABD'ye yaptığı karşı teklif hakkında konuşan ABD'li yetkililer, "Aldığımız son teklif tam istediğimiz şey değildi ama beklediğimizden çok daha iyiydi" ifadelerini kullanarak, teklif üzerinde değişiklik ve yeniden taslak çalışması yürütüldüğünü aktardı. İran ve ABD arasında yüz yüze görüşmenin hala gündemde olduğunu ifade eden ABD'li yetkili, "Daha fazla görüşmeye iştah var. Geçen hafta Cenevre'ydi, bu hafta İslamabad olabilir" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a verilen sürenin bu gece saatlerinde dolacağını ifade etmiş, "Bu gece bütün bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri gelmeyecek. Bunun olmasını istemiyorum ama muhtemelen olacak" demişti.

Daha akıllı ve daha az radikalleşmiş zihinlerin hakim olduğu 'tam ve kapsamlı rejim değişimi' yaşandığına dikkat çeken Trump, "Belki de devrim niteliğinde harika bir şey olabilir. Bu gece dünyanın uzun ve karmaşık tarihindeki en önemli anlardan birini yaşayacağız. 47 yıllık gasp, yolsuzluk ve ölüm nihayet sona erecek. Tanrı İran'ın yüce halkını korusun" ifadelerini kullanmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İran, Son Dakika

