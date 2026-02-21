İran AB'ye Yanıt Verdi - Son Dakika
İran AB'ye Yanıt Verdi

21.02.2026 22:35
İran, AB'nin Devrim Muhafızları'nı terör örgütü ilan etmesine karşılık, AB ordularını terör örgütü saydı.

İran, Avrupa Birliği'nin (AB) İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu (DMO) terör örgütü listesine almasına karşılık, AB üyesi ülkelerin deniz ve hava kuvvetlerini "karşı tedbir kapsamında" terör örgütü ilan etti.

İran, AB'nin Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütü listesine alma kararını resmen yürürlüğe koymasının ardından karşı adım attı. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu adımın "hukuka aykırı ve yersiz" olduğu belirtilerek, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ve uluslararası hukukun temel ilkelerine aykırı olduğu savunuldu. Açıklamada, "İran, karşılıklılık ilkesi doğrultusunda ve ilgili yasanın 7. maddesine dayanarak, ABD tarafından 2019 yılında kabul edilen ve Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütü ilan etmesine herhangi bir şekilde destek veren ya da bu karara uyan ülkelere karşı önlem alınmasını öngören yasaya istinaden hareket edecektir" denildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda, ilgili yasa uyarınca AB'ye üye tüm ülkelerin deniz ve hava kuvvetleri, kanunun 5. maddesi dahil olmak üzere söz konusu hükümlere tabi sayılmakta, karşı önlem kapsamında terör örgütü olarak tanınmakta ve ilan edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Kalibaf, "Sonuçlardan AB sorumlu olacaktır" demişti

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, 1 Şubat tarihinde mecliste düzenlenen bir oturumda, AB'nin DMO'yu "terör örgütü" olarak nitelendirmesini, ABD'li ve İsrailli yöneticilerin talimatlarına uyum olarak değerlendirmişti. Bunun sorumsuzca bir adım olduğunu belirten Kalibaf, söz konusu kararın Avrupa'nın gelecekteki küresel düzende giderek etkisizleşmesini hızlandıracağını ifade etmişti. Kalibaf, "Karşılıklı Önlem Yasası'nın 7'nci maddesi uyarınca, Devrim Muhafızları'nın terör örgütü ilan edilmesine karşılık olarak Avrupa ülkelerinin orduları da terör örgütü sayılmaktadır ve bu adımın tüm sonuçlarından AB sorumlu olacaktır" demişti.

AB'nin DMO'yu terör listesine alması

Avrupa Birliği, 19 Şubat'ta yapılan AB Konseyi toplantısında Devrim Muhafızları Ordusu'nu (DMO) terör örgütleri listesine resmen eklediğini açıklamıştı. Karar, DMO'nun mal varlıklarının dondurulması ve finansal kaynaklara erişimin engellenmesi gibi yaptırımları içeriyor. Söz konusu adım, İran'daki protestoların bastırılması ve insan hakları ihlalleri gerekçesiyle uzun süredir AB gündeminde bulunuyordu. - TAHRAN

Kaynak: İHA

