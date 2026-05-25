İran: ABD ile Anlaşma Yakın Değil

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsrail Bekayi bugün yaptığı açıklamada, ABD ile potansiyel bir mutabakat zaptında görüşülen birçok konuda sonuçlara varıldığını, ancak bunun Tahran'ın bir anlaşma imzalamaya yakın olduğu anlamına gelmediğini söyledi. Bekayi, İran'ın savaşı sonlandırma müzakereleri yürüttüğünü ifade ederek şu anda nükleer konuları görüşmediğini dile getirdi. Bekayi, ABD yetkililerinin pozisyonlarındaki değişikliklerin herhangi bir anlaşma için soruna neden olduğunu sözlerine ekledi. - TAHRAN