İran: ABD ile Müzakere Olasılığı Yok - Son Dakika
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Politika

İran: ABD ile Müzakere Olasılığı Yok

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD ile müzakere zemininin adil olmadığını vurguladı.

08.02.2025 22:52
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Teknik olarak ABD ile adil bir müzakere zemini kesinlikle yok. Ancak İran milleti, geçmişte olduğu gibi en yüksek direnişi göstererek yaptırım uygulayanları yaptırımlarından vazgeçmeye zorlayabilir" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile müzakerelere ilişkin basına açıklamalarda bulundu. Arakçi, "Daha önce 2 yılı aşkın bir süre boyunca iyi niyetle müzakere ettik, anlaşmaya vardık ve taahhütlerimizi yerine getirdik. Ancak ne oldu? Aynı taraflar taahhütlerini tam olarak uygulamadı ve sonunda anlaşmadan çekildiler" dedi.

Mevcut şartlarda İran'a yönelik baskıların arttığını vurgulayan Arakçi, "Şimdi ne değişti de bizden tekrar güvenmemizi ya da müzakerelere dönmemizi bekliyorlar? Yeni olan şey üzerimizdeki baskının daha da artmış olması" şeklinde konuştu.

Arakçi, "Teknik olarak ABD ile adil bir müzakere zemini kesinlikle yok. Ancak İran milleti geçmişte olduğu gibi en yüksek direnişi göstererek yaptırım uygulayanları yaptırımlarından vazgeçmeye zorlayabilir" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İran: ABD ile Müzakere Olasılığı Yok - Son Dakika

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