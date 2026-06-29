İran, ABD ile Müzakereleri İptal Etti - Son Dakika
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İran, ABD ile Müzakereleri İptal Etti

29.06.2026 00:17
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İran, son çatışmalar nedeniyle İsviçre'deki ABD görüşmelerine katılmayacağını açıkladı.

İran Dini Lideri'nin Eserlerini Koruma ve Yayımlama Ofisi üyesi Mehdi Fezaeili, taraflar arasındaki son çatışmalar nedeniyle İranlı heyetin ABD tarafı ile bugün İsviçre'de yapılması beklenen teknik müzakerelere katılmadığını açıkladı.

ABD-İran arasındaki müzakere sürecinde tansiyon yeniden yükseldi. İran Dini Lideri'nin Eserlerini Koruma ve Yayımlama Ofisi üyesi Mehdi Fezaeili, İranlı teknik müzakere heyetinin ABD ile bugün İsviçre'de yapılması planlanan müzakerelere katılmadığını ve görüşmelerin iptal edildiğini açıkladı.

Fezaeili, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, teknik görüşmelerin bugün yapılmasının planlandığını ancak İran'ın son günlerde yaşanan çatışmalar nedeniyle toplantıya katılmayı reddettiğini söyledi.

İranlı yetkili, bu kararın bir diğer nedeni de Tahran'ın, karşı tarafın bazı şartları yerine getirip getirmediğine ilişkin açıklık beklemesi olduğunu söyledi. Fezaeili söz konusu şartlar arasında İran'ın dondurulmuş varlıklarına erişebilmesinin de bulunduğunu kaydetti.

ABD basını: "Görüşmeler askıya alındı"

Öte yandan ABD merkezli Wall Street Journal da bu hafta sonu İsviçre'de yeniden başlaması planlanan ABD-İran arasındaki görüşmelerin iki taraf arasında artan gerginlik ve yeniden başlayan saldırılar nedeniyle ertelendiğini öne sürdü. Habere göre, son günlerde askeri çatışmaların şiddetlenmesi diplomatik süreci olumsuz etkilerken, yetkililer temasların devamına ilişkin herhangi bir tarih belirlemeden görüşmeleri askıya aldı.

Taraflar, imzalanan mutabakat zaptı çerçevesinde görüşmeleri sürdürmeye ve gerilimi azaltmaya hazır olduklarını bildirmişlerdi ancak, uzmanlar sahadaki son gelişmelerin müzakerelerin yeniden başlaması ihtimali üzerinde ciddi belirsizliğe neden olduğunu değerlendiriyor.

ABD ve İran karşılıklı saldırılar düzenlemişti

ABD ordusu, İran'ın Hürmüz Boğazı yakınlarından geçen "M/T Kiku" tankerine tek yönlü bir İHA ile saldırı düzenlediğini duyurarak, bu saldırıya misilleme olarak İran'daki 10 askeri hedefin vurulduğunu açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın bir kez daha ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerek, "Artık makul davranamayacağımız ve çok başarılı bir şekilde başlattığımız işi askeri yolla tamamlamak zorunda kalacağımız bir noktaya gelebiliriz. Eğer bu olursa İran İslam Cumhuriyeti artık var olmayacak" ifadelerini kullanmıştı.

Tahran cephesinden ABD'ye misilleme gecikmemişti. İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan (DMO) yapılan açıklamada, ABD'nin İran'ın askeri altyapısını hedef alan saldırılarına misilleme olarak Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD üslerinin füze ve İHA ile hedef alındığı kaydedilmişti. Washington yönetiminin ateşkesi ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, "Ateşkesin ihlal edilmesi, İslamabad Mutabakat Zaptı'nın 1. maddesine aykırıdır ve tüm diplomatik süreçlerin tamamen durdurulmasıyla sonuçlanacaktır" uyarısında bulunulmuştu. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İran, ABD ile Müzakereleri İptal Etti - Son Dakika

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