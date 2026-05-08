İran, ABD'nin Saldırısına Cevap Verdi

08.05.2026 01:46
İran, ABD'nin gemi ve sivil alanlara saldırmasına güçlü yanıt vererek tehditte bulundu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, ABD'nin ateşkesi ihlal ederek İran'a ait gemileri ve bazı sivil bölgeleri hedef aldığını açıklayarak, "İran, her türlü saldırı ve ihlale hiçbir tereddüt göstermeden güçlü ve yıkıcı şekilde karşılık verecektir" dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, ABD'nin ateşkesi ihlal ederek İran'a ait gemileri ve bazı sivil bölgeleri hedef aldığını açıkladı. Zülfikari açıklamasında, "Saldırgan, ABD ordusu, ateşkesi ihlal ederek İran'ın kıyı sularında Cask bölgesinden Hürmüz Boğazı'na doğru hareket eden bir İran petrol tankerini ve Hürmüz Boğazı'na giriş yapan başka bir gemiyi BAE'nin Füceyre Limanı açıklarında hedef aldı. Aynı anda bazı bölge ülkelerinin iş birliğiyle Bender Hemir, Sirik kıyıları ve Keşm Adası'ndaki sivil bölgeler de hava saldırısına maruz kaldı" dedi.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin de derhal karşılık verdiği belirten Zülfikari, "Hürmüz Boğazı'nın doğusu ile Çabahar Limanı'nın güneyindeki ABD askeri unsurlarına saldırı düzenlendi ve ciddi zarar verildi. Suçlu ve saldırgan ABD ile ona destek veren ülkeler şunu iyi bilmelidir ki İran, geçmişte olduğu gibi bugün de her türlü saldırı ve ihlale hiçbir tereddüt göstermeden güçlü ve yıkıcı şekilde karşılık verecektir" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Son Dakika

