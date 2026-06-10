İran: Altyapı Tehditleri Çaresizliğin Gösterisi - Son Dakika
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İran: Altyapı Tehditleri Çaresizliğin Gösterisi

10.06.2026 21:34
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Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, altyapıya yönelik tehditlerin çaresizlik olduğunu belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran altyapısına saldırı tehditlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Altyapıları hedef almakla tehdit etmek, güç gösterisi değil, bir milletin iradesi karşısında çaresizliğin göstergesidir. İran, her türlü baskı ve tehdide karşı dimdik ayakta kalacaktır" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran altyapısına saldırı tehditlerine ilişkin açıklama yaptı. Pezeşkiyan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hayati altyapılar, halkın yaşam damarlarıdır. Ulaşım ağlarından elektrik ve su sanayisine kadar bu altyapıları hedef almakla tehdit etmek, güç gösterisi değil, bir milletin iradesi karşısında çaresizliğin göstergesidir. İran, uzmanlarının bilgi ve kapasitesine, ulusal birliğe ve dayanışmaya dayanarak her türlü baskı ve tehdide karşı dimdik ayakta kalacaktır" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika İran: Altyapı Tehditleri Çaresizliğin Gösterisi - Son Dakika

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