İran Büyükelçiliği Şam'da Yeniden Açılıyor - Son Dakika
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Politika

İran Büyükelçiliği Şam'da Yeniden Açılıyor

İran büyükelçisi, Şam'daki elçiliklerinin yakında yeniden faaliyete geçeceğini açıkladı.

16.12.2024 15:03
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İran'ın Şam Büyükelçisi Hüseyin Ekberi, Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından boşaltılan Şam Büyükelçiliği'nin yakında yeniden faaliyetlerine başlayacağını söyledi.

İran'ın Şam Büyükelçisi Hüseyin Ekberi, Suriye'deki gelişmeler ve İran'ın kapanan Şam Büyükelçiliğiyle ilgili son durumu devlet televizyonuna değerlendirdi. Ekberi, Esad rejiminin devrilmesinin ardından büyükelçiliğin boşaltıldığını belirterek, "Bir sorun yaşanmaması için Şam Büyükelçiliği'ndeki çalışanlarımızı bir iki günlüğüne Beyrut'a göndermiştik. Şam Büyükelçiliğimiz yakında yeniden faaliyete başlayacaktır" dedi.

Şam'da İran Büyükelçiliğine yönelik saldırı riskine de dikkat çeken Büyükelçi Ekberi, "Şam düştüğünde büyükelçiliğimize yönelik bir saldırı olabileceğini tahmin ediyorduk. Bu nedenle Şam düşmeden önce elçiliğin tahliye edilmesi kararını vermiştim" ifadelerini kullandı.

"Karşı taraf bu konuda gerekli güvenceleri vereceklerini belirtiyor"

Büyükelçiliğin güvenliğinin muhalif gruplar tarafından korunduğunu ifade eden Ekberi, "Silahlı gruplar Şam'a ulaştığında büyükelçiliğin güvenliğini sağladılar. Büyükelçiliğin önüne gelerek elçilik binasında görüntü alınmasına dahi izin vermediler" şeklinde konuştu.

Büyükelçiliğin faaliyetlerine yeniden başlaması yönünde çalışmaların sürdüğünü ifade eden Ekberi, "Biz, büyükelçiliğimizin en kısa zamanda yeniden faaliyete başlamasını istiyoruz. Karşı taraf bu konuda hazır olduklarını ve gerekli güvenceleri vereceklerini belirtiyor. İnşallah en kısa zamanda büyükelçilik faaliyetlerimiz yeniden başlayacak" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İran Büyükelçiliği Şam'da Yeniden Açılıyor - Son Dakika

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