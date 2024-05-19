İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin bulunması için tüm imkanlar seferber edildi - Son Dakika
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Politika

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin bulunması için tüm imkanlar seferber edildi

İran Genelkurmay Başkanı Bakıri, helikopter kazası geçiren İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi arama-kurtarma çalışmaları için İran Silahlı Kuvvetleri, Devrim Muhafızları Ordusu ve kolluk kuvvetlerinin tüm imkan, teçhizat ve kapasitelerinin kullanılması talimatını verdi. Helikopter kazasında Reisi'nin yanı sıra İran Dışişleri Bakanı da bulunuyor ve Reisi'nin sağlık durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

19.05.2024 20:34
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İran Genelkurmay Başkanı Bakıri, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin bulunması için İran Silahlı Kuvvetleri, Devrim Muhafızları Ordusu ve kolluk kuvvetlerinin tüm imkan, teçhizat ve kapasitelerin kullanılması talimatını verdi.

Helikopter kazası geçiren İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, İran Genelkurmay Başkanı Bakıri, Reisi ve beraberindekileri taşıyan helikopterin bulunması için tüm imkan, teçhizat ve kapasitenin kullanılması talimatı verdi. Bakıri, "İran Silahlı Kuvvetleri, Devrim muhafızları Ordusu ve kolluk kuvvetlerinin tüm imkan, teçhizat ve kapasiteleri Cumhurbaşkanının helikopterinin bulunması ve arama kurtarma çalışmaları için kullanılmalıdır" dedi.

Helikopter kazası

Aliyev ile Azerbaycan-İran sınırındaki görüşmesinin ardından dönüş yolunda olan Reisi'yi taşıyan helikopter, İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Berazin ile Erdeşiri köyleri arasındaki Dizmar ormanında sert iniş yapmış ve bölgeye arama-kurtarma ekipleri yönlendirilmişti.

Yoğun sis ve hava şartlarının elverişsizliği nedeniyle arama-kurtarma çalışmaları olumsuz etkilenirken, helikopterde Reisi'nin yanı sıra İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da bulunduğu aktarılmıştı. Reisi'nin sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanını taşıyan helikopter, yoğun sis nedeniyle sert iniş yapmak zorunda kaldı. Ancak arama kurtarma ekipleri henüz olay mahalline ulaşmadı" ifadelerini kullanmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin bulunması için tüm imkanlar seferber edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin bulunması için tüm imkanlar seferber edildi - Son Dakika
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