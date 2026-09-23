İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ve İsrail'e karşılık verdiklerini açıkladı

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ve İsrail'e karşılık verdiklerini açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ve İsrail'in saldırısına karşılık verdiklerini, sivilleri vurmadıklarını söyledi. Pezeşkiyan, dini liderin suikasta uğradığını, bir okulun bombalandığını, karşı tarafın ise üniversite ve hastaneleri hedef aldığını belirtti.
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "Dini liderimizin hiçbir yasal çerçeve veya gerekçe olmaksızın suikasta uğradığı İran'dan geliyorum. Bir okulun bombalandığı İran'dan geliyorum. Masum halkımız, ülkemize dayatılan korkakça saldırıların hedefi oldu. Kendimizi en üst düzeyde savunduk. ABD ve İsrail bize en son teknolojiyle saldırdı. Bizi vurdular, ama biz diz çökmedik. Biz karşılık verdik, ancak sivilleri vurmadık. Onlar ise üniversitelerimizi, sağlık merkezlerimizi, okullarımızı, hastanelerimizi hedef aldı" dedi.
Kaynak: İHA
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