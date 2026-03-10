İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda görüştü - Son Dakika
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda görüştü

10.03.2026 00:09
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde İran'ın Türkiye'ye füze saldırısı gerçekleştirdiği iddialarını reddederek, "Yanlış anlaşılmaların giderilmesi için ortak ekip kurmaya hazırız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, iki lider görüşmede ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından bölgedeki gelişmeleri ve ikili ilişkileri ele aldı. Pezeşkiyan, görüşmede İsrail ve ABD'nin İran ile komşu ülkeler arasında ayrılık çıkarmaya çalıştığını belirterek, "İran, bölgede gerilimin azaltılması için her zaman hazır olduğunu ifade etmiştir. Ancak bu, komşularımızın hava sahası, toprakları ve sularının İran halkına yönelik saldırılar için kullanılmaması şartına bağlıdır" ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye füze saldırısı iddiasına yalanlama

Pezeşkiyan, ayrıca İran'ın Türkiye'ye yönelik füze saldırısı gerçekleştirdiği yönündeki açıklamaları reddederek, "İran'ın Türkiye'ye füze saldırısı düzenlediği yönündeki iddialardan kaynaklanan yanlış anlaşılmanın giderilmesi amacıyla İran'a düşman ülkeler ve rejimler tarafından ortaya atılan iddiaları incelemek üzere ortak bir ekip kurmaya hazırız. Böylece iki dost ve kardeş ülke arasındaki ilişkiler, haber propagandalarından etkilenmeyecektir" dedi.

Pezeşkiyan'dan Türkiye'ye teşekkür

Pezeşkiyan, Türkiye'nin bölgedeki barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabalarına teşekkür ederek, Türkiye hükümetinin İran'daki son olaylar nedeniyle ilettiği taziye ve dayanışma mesajlarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Gerilimin artması kimsenin çıkarına değil"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, görüşmede İran'ın Dini Lideri Ali Hamaney'in hayatını kaybetmesi nedeniyle taziyelerini yinelediğini belirterek, özellikle Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki bir ilkokula düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden çocuklar başta olmak üzere çok sayıda masum sivilin yaşamını yitirmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Erdoğan, ayrıca İran'ın yeni Dini Lideri Mücteba Hamaney'e yeni görevinde başarı temennisinde bulundu.

Türkiye'nin bölgede gerilimi azaltmaya yönelik çabalarını sürdürdüğünü vurgulayan Erdoğan, İran'ın iç işlerine müdahalenin kabul edilemez olduğunu belirterek, bölgesel gerilimin artmasının ne komşu ülkelerin ne de İran'ın uzun vadeli çıkarlarına hizmet edeceğini ifade etti. Türkiye'nin İran ile karşı karşıya gelmeyi hiçbir şekilde düşünmediğini söyleyen Erdoğan, İran'da yaşanan zor şartları anladıklarını belirterek, Türkiye'nin imkanları ölçüsünde bölgede gerilimin azaltılmasına katkı sağlamaya hazır olduğunu dile getirdi. Erdoğan, ayrıca mevcut süreçte diplomasi kapılarının her zamankinden daha fazla açık tutulması gerektiğini vurguladı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

