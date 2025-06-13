İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "İran, düşmanı aptalca girişime pişman edecek" - Son Dakika
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Politika

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "İran, düşmanı aptalca girişime pişman edecek"

13.06.2025 14:52
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İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, İsrail'in İran'ı hedef alan saldırısına ilişkin, "İran'ın meşru ve güçlü yanıtı, düşmanı yaptığı aptalca girişimden pişman edecektir" ifadesini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, İsrail'in İran'ı hedef alan saldırısına ilişkin, "İran'ın meşru ve güçlü yanıtı, düşmanı yaptığı aptalca girişimden pişman edecektir" ifadesini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in İran'ı hedef alan saldırı sonrası devlet televizyonunda halka hitap etti. Pezeşkiyan, "Geçtiğimiz gece yarısı, cani siyonist rejim tarafından Tahran ve diğer bazı şehirlerimize yönelik vahşi bir saldırıya tanıklık ettik. Bu saldırı sonucunda bazı çocuklar ve kadınlar, masum vatandaşlarımız, askeri komutanlarımız ve nükleer bilim insanlarımız şehit oldu" ifadelerini kullandı.

İran'ın İsrail saldırısı karşısında sessiz kalmayacağını belirten Pezeşkiyan, "Elbette İran milleti ve devlet yetkilileri bu suça sessiz kalmayacaktır. İran İslam Cumhuriyeti'nin meşru ve güçlü yanıtı, düşmanı bu aptalca eyleminden dolayı pişman edecektir. Tüm uluslararası taahhütlere aykırı olan bu barbarca saldırı işgal, saldırganlık ve çocuk katli üzerine kurulu olan gayrimeşru Siyonist rejimin suç dolu karakterini bir kez daha ortaya koymuştur" ifadelerini kullandı.

"İran, meşru müdafaa hakkını kesin ve kararlı biçimde kullanacaktır"

Pezeşkiyan İran'ın ABD ile başlattığı diplomatik sürece işaret ederek, "İran, dünya ve bölge barışı için ne kadar çaba sarf ettiğini ve uzun diplomatik görüşmelere girerek dünyaya güven vermek adına barışçıl bir iradeye sahip olduğunu kanıtladığı kadar ülkenin toprak bütünlüğüne yönelik bir saldırıya karşı da meşru müdafaa hakkını kesin ve kararlı biçimde kullanacaktır" ifadelerini kullandı.

İsrail'in hava saldırılarının yanı sıra İran'a karşı psikolojik savaş yürüttüğünü de belirten Pezeşkiyan, "Buradan aziz İran milletinden isteğim birlik, beraberlik ve dayanışmayı koruyun, düşmanın yürüttüğü psikolojik savaş kapsamında yayacağı söylenti ve asılsız haberlere kulak asmayın, yetkililere güvenerek onlara destek olun. Ayrıca hükümetimiz tüm imkan ve varlığıyla aziz millete hizmet etmeye devam edecektir ve kamu yaşamının normal seyrinde hiçbir aksama yaşanmayacaktır. Bugün İran milleti, her zamankinden daha çok birliğe, güvene, dayanışmaya ve bütünlüğe ihtiyaç duymaktadır. Allah'ın izniyle bu değerli ruh haliyle, işgalci rejimin bu suçuna sert, akıllıca ve güçlü bir karşılık vereceğiz" açıklamasını yaptı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: 'İran, düşmanı aptalca girişime pişman edecek' - Son Dakika

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