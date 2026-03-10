Pezeşkiyan: İran'ı Yok Etme Hayaline Kapanlar Ders Çıkarmamış

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "İran'ı yok etme hayaline kapılanlar, tarihten hiç ders çıkarmamışlar" dedi.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Pezeşkiyan, "İran, en az 6000 yıllık bir medeniyetin mirasçısıdır. Tarihin zorlu sınavlarından geçerek, hiçbir güç bu tarihi ismi silmeyi başaramamıştır. İran'ı yok etme hayaline kapılanlar, tarihten hiç hiç ders çıkarmamışlar. Saldırganlar gelip geçmiştir; İran ise ayakta kalmıştır" dedi. - TAHRAN
