İran Cumhurbaşkanı Putin'e taziye mesajı gönderdi

Politika

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e gönderdiği taziye mesajında, "Rusya'daki terör saldırısını gerçekleştirenler ve bu saldırıyı planlayanlar cezalandırılmalı" ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Rusya'da gerçekleştirilen saldırı nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e taziye mesajı gönderdi. Rusya halkı ve hükümetine, terör saldırısında hayatlarını kaybedenler için başsağlığı dileyen Reisi, "Masum sivilleri hedef alan terör saldırısını şiddetle kınıyoruz" dedi. Rus yetkililerin ulusal güvenlikleri için aldıkları önlemleri desteklediklerini belirten Reisi, "Rusya'daki terör saldırısını gerçekleştirenler ve bu saldırıyı planlayanlar cezalandırılmalı. Bu konuda atılacak adımların uluslararası toplum tarafından ciddiye alınması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Teröre karşı etkili mücadelede etkin iş birliğine ihtiyaç var"

Rusya'da gerçekleştirilen saldırı sonrası sosyal medya hesabından kınama mesajı yayınlayan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ise, saldırıda hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına, Rus halkına ve hükümetine başsağlığı diledi. Abdullahiyan, "Teröre karşı mücadelede uluslararası toplumunda ciddi adımlar atması gereken etkin bir iş birliğine ihtiyaç var" dedi. - TAHRAN