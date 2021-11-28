İran Cumhurbaşkanı Reisi: "ABD'nin acımasız yaptırımları bölge ülkeleri ile işbirliğimize engel olamaz" - Son Dakika

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, önceliklerinin bölge ülkeleri ile işbirliğini artırmak olduğunu belirterek, "ABD'nin acımasız yaptırımları bölge ülkeleri ile işbirliğimize engel olamaz" dedi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Türkmenistan'da düzenlenen Ekonomik İş Birliği Teşkilatı 15'inci Liderler Zirvesi'nde konuştu. İran'ın komşu ülkeler ile işbirliğine öncelik verdiğini belirten Reisi, "İran olarak Asya ülkeleri özelikle de Güney Asya, Batı Asya, Orta Asya ve Kafkasya'daki komşularımız ile ekonomik işbirliğine önem veriyoruz" dedi.

Bölge ülkeleri ile işbirliğini artıran ve genişleten her türlü bölgesel oluşuma önem verdiklerini belirten Reisi, "Ekonomik İşbirliği Teşkilatı bunlardan bir tanesidir. Bu teşkilatı amasız ve şartsız destekliyoruz" ifadesini kullandı. Reisi, önceliklerinin bölge ülkeleri ile işbirliğini artırmak olduğunu belirterek, "ABD'nin acımasız yaptırımları bölge ülkeleri ile işbirliğimize engel olamaz. ABD, nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak ayrılması ve ağır yaptırımlar uygulaması ile kendi çıkarlarının bölgemizin çıkarları ile aynı olmadığını gösterdi" dedi.

Bölge ülkelerinin ekonomik ve manevi potansiyellerine değinen Reisi, "Biz sadece ekonomide güçlü olan bölge ülkeleri değiliz. Aynı zamanda İslam gibi bir kültüre sahip ve insanlığın geleceğine ışık tutabilecek güçlü manevi potansiyeli olan ülkeleriz" dedi.

Bölgesel sorunların bölge ülkeleri arasında çözülmesi gerektiğini vurgulayan Reisi, Kafkasya'da istikrar ve güvenliğin sağlanması ile yeni ekonomik işbirliğinin oluşacağını ve bölgenin kalkınmasına yardım edeceğini söyledi. Reisi, "Ekonomik İşbirliği Teşkilatına üye ülkelerin Kafkasya'da birlikte hareket etmeleri teşkilatın gelişimine katkı sağlayacaktır. Eski ticaret yollarının geliştirilerek yenilenmesi ve bölge ülkelerinin bu konuda ortak hareket etmesi Ekonomik İşbirliği Teşkilatına da katkı sağlayacaktır. Elbette bölge sınırlarının değişmesi istikrara değil aksine çatışmaya ve krize neden olacaktır" ifadelerini kullandı. - TAHRAN