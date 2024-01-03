 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi: Terör saldırısı insanlık dışı bir cinayettir - Son Dakika
Üye Girişi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi: Terör saldırısı insanlık dışı bir cinayettir

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Kirman kentinde düzenlenen terör saldırısının ardından yaptığı açıklamada, terörizmle yapılan savaşın kahramanı olan General Kasım Süleymani'nin anma merasiminde canice bir cinayet işlendiğini belirtti. Reisi, saldırıyı kınayarak, faillerin bulunacağını ve gereken önlemlerin alınacağını vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi: Terör saldırısı insanlık dışı bir cinayettir
03.01.2024 - 20:26,
Abone Ol

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İran'da düzenlenen terör saldırısının ardından yaptığı ilk açıklamada, "Bir kez daha İran karşıtı caniler, terör ve karanlık odaklar, terörizmle yapılan savaşın kahramanı olan General Kasım Süleymani'nin anma merasiminde canice, insanlık dışı bir şekilde cinayet işledi" dedi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'den, Kirman kentinde Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin 4. ölüm yıl dönümünde mezarı yakınında düzenlenen terör saldırısının ardından ilk açıklama geldi. Reisi, "Bir kez daha İran karşıtı caniler, terör ve karanlık odaklar, terörizmle yapılan savaşın kahramanı olan General Kasım Süleymani'nin anma merasiminde canice, insanlık dışı bir şekilde cinayet işlediler ve bu merasime katılan kadın ve çocuklarında bulunduğu bir grubun şehit olmasına ve yaralanmasına yol açtılar" dedi.

İran halkına başsağlığı dileyen Reisi, "Bu canice terör saldırısını kınıyor ve acılı ailelerin acılarını paylaşıyorum. Bu insanlık dışı canice işlenen suçun faillerini ve planlayıcıların ortaya çıkaracağımızı vurgulayarak bütün bölgelerdeki yetkililerin bir an önce, yaralıların tedavisi ve Kirman kentindeki huzurun ve düzenin tekrar sağlanması için gereken her şeyi yapmalarını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Reisi, "Şüphesiz bu alçakça saldırının failleri en kısa zamanda güçlü emniyet birimlerimiz tarafından teşhis edilecek ve bu alçakça eylemlerinin karşılığı verilecektir. Milletimizin düşmanları bilsinler ki, bu tür saldırılar asla İran milletinin islami değerleri savunmadaki iradesine bir zarar veremeyecek bilakis onları eskisinden daha kararlı bir şekilde terörün kökünü kazımaları yönünde hareket etmelerini sağlayacaktır" dedi.

ABD'nin 3 Ocak 2020'de Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği suikast sonucu hayatını kaybeden Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin 4. ölüm yıl dönümünde Kirman kentindeki mezarı yakınında düzenlenen terör saldırısında 103 kişi hayatını kaybetti, 141 kişi de yaralandı. - TAHRAN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kasım Süleymani, İran, Güvenlik, Terör, Uluslararası İlişkiler, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi: Terör saldırısı insanlık dışı bir cinayettir - Son Dakika


19:56
Tekirdağ'da genç, karavanında ölü bulundu Tekirdağ'da genç, karavanında ölü bulundu
19:50
İran'dan bombalı saldırılar sonrası ilk açıklama İran'dan bombalı saldırılar sonrası ilk açıklama
19:24
Mete Kalkavan kendi isteğiyle hakemliği bıraktı Mete Kalkavan kendi isteğiyle hakemliği bıraktı
18:32
Filistin mitingi sonrası yumruklu saldırıya uğrayan İsmail Aydemir: Sadece bana değil tüm şehitlerimize atıldı Filistin mitingi sonrası yumruklu saldırıya uğrayan İsmail Aydemir: Sadece bana değil tüm şehitlerimize atıldı
18:26
Mehmet Büyükekşi gidici! Koltuğuna 2 talip var Mehmet Büyükekşi gidici! Koltuğuna 2 talip var
18:23
İlan sitesi Sahibinden'de erişim sorunu saatler sonra çözüldü İlan sitesi Sahibinden'de erişim sorunu saatler sonra çözüldü
18:23
Japonya'da tren istasyonunda bıçaklı saldırı! 4 kişi yaralandı Japonya'da tren istasyonunda bıçaklı saldırı! 4 kişi yaralandı
18:22
İran'daki patlamalarda Mossad parmağı! Üst düzey yetkilinin mesajı bir hayli manidar İran'daki patlamalarda Mossad parmağı! Üst düzey yetkilinin mesajı bir hayli manidar

Son Dakika
19:58 Mete Kalkavan'ın hakemliği bırakması akıllara Trabzonspor Başkanı Doğan'ın sözlerini getirdi
19:56 Tekirdağ'da genç, karavanında ölü bulundu
19:50 İran'dan bombalı saldırılar sonrası ilk açıklama
19:24 Mete Kalkavan kendi isteğiyle hakemliği bıraktı
18:32 Filistin mitingi sonrası yumruklu saldırıya uğrayan İsmail Aydemir: Sadece bana değil tüm şehitlerimize atıldı
18:26 Mehmet Büyükekşi gidici! Koltuğuna 2 talip var
18:23 İlan sitesi Sahibinden'de erişim sorunu saatler sonra çözüldü
18:23 Japonya'da tren istasyonunda bıçaklı saldırı! 4 kişi yaralandı
18:22 İran'daki patlamalarda Mossad parmağı! Üst düzey yetkilinin mesajı bir hayli manidar
17:53 Depremin 64 can aldığı Japonya'da bir felaket daha! Heyelan bölgedeki evlerin bir çoğunu yuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 21:01:47. #1.12#
SON DAKİKA: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi: Terör saldırısı insanlık dışı bir cinayettir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement