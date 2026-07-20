İran Cumhurbaşkanı: Tam Kapsamlı Savaş İçindeyiz - Son Dakika
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İran Cumhurbaşkanı: Tam Kapsamlı Savaş İçindeyiz

20.07.2026 15:26
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Pezeşkiyan, ABD ile gerilimi değerlendirerek İran'ın savaş durumunda olduğunu açıkladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile süren gerilime ilişkin yaptığı açıklamada, "Gerçek şu ki bugün İran İslam Cumhuriyeti, tam kapsamlı bir savaşın içindedir. Gerçekçi olmalı ve bu direnişin doğal sonuçlarını kabul etmeliyiz" dedi.

ABD ile İran arasında karşılıklı saldırılar sürerken, taraflar arasında varılan ateşkes anlaşmasının geleceği belirsizliğini koruyor. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile süren gerilime ilişkin açıklama yaptı. ABD ile imzalanan mutabakat zaptının büyük ölçüde İran'ın lehine olduğunu söyleyen Pezeşkiyan, "14 maddenin hiçbirinde haklarımızdan, ilkelerimizden, ulusal çıkarlarımızdan, devrimci değerlerimizden ve inançlarımızdan geri adım atmadık. Elde edilen kazanımların büyük bir kısmı İran'ın lehine olmuştu. Pratikte ABD tarafı için tek taraflı bir fayda sağlayan hiçbir madde bulunamaz" dedi.

ABD ile karşılıklı düzenlenen saldırılara değinen Pezeşkiyan, "Gerçek şu ki bugün İran tam kapsamlı bir savaşın içindedir. Gerçekçi olmalı ve bu direnişin doğal sonuçlarını kabul etmeliyiz" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika İran Cumhurbaşkanı: Tam Kapsamlı Savaş İçindeyiz - Son Dakika

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