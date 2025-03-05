İran'da Çalışma Günleri 5'e İndirildi - Son Dakika
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Politika

İran'da Çalışma Günleri 5'e İndirildi

İran\'da Çalışma Günleri 5\'e İndirildi

İran, kamu kurumlarında perşembe tatili ile çalışma günlerini 5'e indiren yasa tasarısını onayladı.

05.03.2025 17:52
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İran İslami Şura Meclisi, kamu kurumlarında çalışma günlerini 5'e indiren ve perşembe gününün tatil günlerine eklenmesini içeren yasa tasarısını onayladı.

İran İslami Şura Meclisi, kamu kurumlarında çalışma günlerini 5 güne indiren yasa değişikliğini onayladı. Yeni düzenlemeye göre ülkede çalışma günü 5'e indirildi ve perşembe günü de tatil günlerine eklendi. Tasarıda yapılan düzenlemelerin ardından Meclis, tatil günlerinin perşembe ve cuma olarak belirlenmesini kabul etti.

Alınan karara göre askeri birimler, emniyet ve güvenlik birimleri ile bankalar, gümrük, hastaneler, sağlık merkezleri ve spor tesislerinin operasyonel birimleri hariç olmak üzere tüm kamu kurumları cumartesi-çarşamba günleri arasında çalışacak. Ayrıca devlet memurlarının haftalık çalışma süresi 40 saat, 4 haftalık toplam çalışma süresi 160 saat olacak.

2024 yılında Meclis'e sunulan ve cumartesi gününün resmi tatil olmasını öngören tasarı, Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından reddedilerek yeniden görüşülmek üzere Meclis'e gönderilmişti.

Cumartesi teklifi reddedilmişti

İran'da daha önce hafta sonu tatili cuma tam gün, perşembe ise yarım gün olarak uygulanıyordu. Ancak dünya genelinde hafta sonunun cumartesi ve pazar olması nedeniyle uluslararası ticarette yaşanan aksaklıklar, ülkede hafta sonu tatiline cumartesi gününün eklenmesini gündeme getirmişti. Meclis, 15 Mayıs 2024'te yapılan oylamada, cumartesi gününün hafta sonu tatili olmasını öngören tasarıyı 136 kabul, 66 ret ve 3 çekimser oyla onaylamıştı. Ancak din adamları ve bazı muhafazakar çevrelerin itirazları üzerine Anayasayı Koruyucular Konseyi tasarının yeniden gözden geçirilmesini talep etmişti. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İran'da Çalışma Günleri 5'e İndirildi - Son Dakika

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