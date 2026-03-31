İran'dan AB'ye Saldırı Uyarısı
İran'dan AB'ye Saldırı Uyarısı

İran'dan AB'ye Saldırı Uyarısı
31.03.2026 20:39
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Hürmüz Boğazı'ndaki gerginliğin ABD ve İsrail'in saldırılarından kaynaklandığını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ile yaptığı görüşmede, Hürmüz Boğazı'ndaki mevcut durumun ABD ve İsrail'in saldırılarının sonucu olduğunu belirterek, "Bu savaşta herhangi bir bahaneyle yapılacak her türlü dış müdahale tehlikeli sonuçlar doğuracaktır. Durumun normale dönmesi, ABD ve İsrail'in saldırılarını durdurmasına bağlı" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları, bölgedeki son gelişmeler ve savaşın muhtemel sonuçları ele alındı. Pezeşkiyan, AB ve bazı Avrupa ülkelerinin ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına karşı "olumsuz ve taraflı" bir tutum sergilediğini belirterek, "ABD ve siyonist rejimin İran'a yönelik askeri saldırısı yalnızca İran halkına karşı benzeri görülmemiş bir suç değil, aynı zamanda hukukun üstünlüğünün açık ihlali ve Avrupa Birliği'nin koruma iddiasında bulunduğu tüm ilke ve kurallara yönelik bir saldırıdır" ifadelerini kullandı.

İran'ın ABD ile müzakerelere "samimi ve yapıcı" bir yaklaşımla girdiğini ancak müzakereler sürerken ikinci kez saldırıya uğradığını belirten Pezeşkiyan, bunun Washington yönetiminin diplomasiye inanmadığını ve yalnızca kendi çıkarlarını dayatmayı amaçladığını gösterdiğini söyledi.

"Komşu ülkeler sorumluluklarını yerine getirmedi"

İran'ın meşru müdafaa hakkına sahip olduğunu vurgulayan Pezeşkiyan, "Komşu ülkelerin egemenliğine saygı duyuyoruz, onlara yönelik herhangi bir saldırı niyetimiz yok. Ancak bu ülkelerde bulunan ABD üslerinden İran'a yönelik saldırılar gerçekleştiriliyor. Söz konusu ülkeler ise topraklarının İran'a karşı kullanılmasını engelleme yönündeki uluslararası sorumluluklarını yerine getirmedi" dedi.

"Hürmüz Boğazı'nın normale dönmesi saldırıların durmasına bağlı"

Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndaki mevcut durumun ABD ve İsrail'in "saldırgan politikalarının sonucu" olduğunu belirten Pezeşkiyan, "Hürmüz Boğazı, saldırgan taraflara ve onları destekleyenlere kapalıdır. Bu savaşta herhangi bir bahaneyle yapılacak her türlü dış müdahale tehlikeli sonuçlar doğuracaktır. Durumun normale dönmesi, ABD ve İsrail'in saldırılarını durdurmasına bağlı. Biz hiçbir zaman gerilim ya da savaş arayışında olmadık. Gerekli şartların oluşması ve özellikle saldırıların tekrarlanmayacağına dair güvence verilmesi halinde, bu savaşın sona ermesi için gerekli iradeye sahibiz" dedi.

Avrupa Birliği'ne eleştiri ve çağrı

AB'nin ABD ve İsrail'in saldırıları karşısındaki sessizliğini eleştiren Pezeşkiyan, Avrupa ülkelerine çağrıda bulunarak, "Avrupa Birliği'nin ABD ve Siyonistlerin işlediği suçlar karşısındaki sessizliği üzücü ve insan hakları iddialarıyla çelişmektedir. Avrupa ülkeleri İran'a karşı yıkıcı yaklaşımlar yerine politikalarını uluslararası hukuk temelinde düzenlemelidir" ifadelerini kullandı.

"Avrupa saldırıyı desteklemiyor"

Costa ise görüşmede, bölgede savaş ve gerilimin sona ermesi gerektiğini vurgulayarak, bu çatışmanın küresel siyasi ve ekonomik etkilerine ilişkin endişelerini dile getirdi. Avrupa ülkelerinin İran'a yönelik saldırıyı desteklemediğini ve bu durumun uluslararası hukuk kurallarına aykırı olduğunu ifade eden Costa, sorunların müzakere ve barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini kaydetti. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Hürmüz Boğazı, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Savunma, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika İran'dan AB'ye Saldırı Uyarısı - Son Dakika

SON DAKİKA: İran'dan AB'ye Saldırı Uyarısı - Son Dakika
