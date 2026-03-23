İran'dan ABD ile Görüşme İddiasına Yalanlama

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, "ABD ile müzakere yapılmadı. Sahte haberler, finans ve petrol piyasalarını manipüle etmek ve ABD ile İsrail'i saplandığı çıkmazdan kurtarmak için kullanılmakta" dedi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile görüşmelerde bulunduklarına dair açıklamalarını yalanladı. Galibaf, "İran halkı, saldırganların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyor. Bu hedef gerçekleştirilene kadar tüm İranlı yetkililer, yüce liderlerinin ve halkının arkasında kararlılıkla duruyor. ABD ile müzakere yapılmadı, sahte haberler, finans ve petrol piyasalarını manipüle etmek ve ABD ile İsrail'i saplandığı çıkmazdan kurtulmak için kullanılmakta" dedi.

ABD'nin İran Meclis Başkanı Galibaf ile görüşme talep ettiği iddia edilmişti

Adı açıklanmayan üst düzey İranlı bir yetkili, ABD'nin geçtiğimiz cumartesi günü İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile bir görüşme talep ettiğini öne sürmüştü. Yetkili, İran yönetiminin henüz bu talebe yanıt vermediğini, talebin İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından da henüz değerlendirmeye alınmadığını ifade etmişti.

Trump isim vermemişti

Trump ise, İran tarafında kiminle görüşüldüğü sorusu üzerine, "En üst düzey isimlerle. Bildiğiniz gibi liderliği büyük ölçüde ortadan kaldırdık. Ama en saygın ve lider konumda olduğunu düşündüğüm kişiyle görüşüyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Görüşülen ismin ülkenin yeni dini lideri mi olduğu sorusuna Trump, "Hayır dini lider değil. O artık belirleyici biri değil. İkinci bir dini lider diye bir şey de yok. Oğlundan haber de alamadık. Yaşıyor mu bilmiyoruz. Ama ülkeyi yöneten bazı kişiler var gibi görünüyor. Söyledikleri gerçekleştiği için bunu gerçeklere dayandırıyoruz" cevabını vermişti. - TAHRAN